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Королева Єлизавета II відмовилася носити хутро: що сталося

STYLERПерсони    06.11.2019 - 10:17
Королева Єлизавета II відмовилася носити хутро: що сталося
Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева Єлизавета у свої 93 роки йде в ногу з часом

Єлизавета II впродовж багатьох десятиліть утеплювалася в холоди одягом з натурального хутра. Але така звичка британської королеви останнім часом викликала хвилю критики з боку численної армії зоозахисників.

Тепер же стало відомо, що королева повністю відмовилася від натурального хутра. Про це у книзі мемуарів написала головний дизайнер монаршої особи Анджела Келлі.

Замість натурального хутра тепер будуть використовуватися його штучні аналоги, як в оздобленні, так і в повноцінних хутряних виробах.

Цікаво, чи вдасться сучасній промисловості, що працює в галузі штучного хутра відтворити знамените манто з горностая. Знаковий атрибут розкішного королівської життя - накидку з білого хутра з чорними точками (насправді, це хвости тварин).

Королева Єлизавета II відмовилася носити хутро: що сталося

Єлизавета II у манто з оздобленням хутром горностая (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Цікаво, що інші члени королівської сім'ї не поспішають відмовлятися від натурального хутра. Приміром Кейт Міддлтон у 2017 році з'явилася на різдвяній службі в хутряній "боярській шапці" і пальто з оздобленням з вовни дитинчат альпаки.

Королева Єлизавета II відмовилася носити хутро: що сталося

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Після критики в бік вибору наряду, дизайнер бренду Lacorine виправдався, що вони використовують тільки хутро тварин, загиблих в суворих гірських умовах (альпака - парнокопитне, що мешкає в Андах, Південна Америка).

Принцеса Діана також з'являлася на публіці в хутряних виробах. Але в той час подібні виходи ще не ставали предметом для розбрату в суспільстві.

Королева Єлизавета II відмовилася носити хутро: що сталося

Принцеса Діана (фото: соцмережі)

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