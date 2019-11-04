Принц Чарльз виставляв підроблені картини Пікассо і Далі: що відомо

Принц Чарльз потрапив у скандал з підробленими картинами (колаж: РБК-Україна)

Принца Чарльза втягнули в аферу з підробкою творів мистецтва

Принц Чарльз опинився в центрі скандалу з трьома підробленими картинами. Стало відомо, що фонд принца Уельського отримав "у борг" 17 картин, серед них три були названі підробками. Авторами витворів мистецтва є Клод Моне, Пабло Пікассо і Сальвадор Дали.

За інформацією видання Daily Mail, вартість полотен дорівнює 136 мільйонам доларів. На даний момент відомо, що серед них були "Водяні лілії" Моне. Які саме твори Дали і Пікассо були фальсифікатами, не уточнюється.

Фонд Чарльза отримав полотна від бізнесмена Джеймса Станта, який оголосив себе банкрутом. Скандал розгорівся після того, як американський художник Тоні Терто, котрий відбуває шестимісячний строк за підробку картин, розповів, що продавав копії картин бізнесменові. Крім того, Стант прекрасно знав, що має справу з підробками. А полотна були йому потрібні, щоб справити враження на гостей.

Принц Чарльз потрапив у скандал з підробленими картинами (фото: "Водяні лілії", Моне, 1914 рік)

Представник фонду принца Уельського підтвердив, що організація іноді бере картини у приватних осіб. І уточнив, що ці полотна більше не виставляються у фонді.

"Дуже прикро, що справжність цих конкретних картин поставлена під сумнів", - сказав представник організації.

Варто відзначити, що деякі паризькі експерти раніше перевіряли полотна і підтвердили автентичність. Але тепер вони відмовляються давати коментарі.