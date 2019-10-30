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Королевська лють: названі помилки, які не прощає Єлизавета II

STYLERПерсони    30.10.2019 - 08:02
Королевська лють: названі помилки, які не прощає Єлизавета II
Єлизавета II (фото: royal.uk)

Єлизавета II може прогніватися за деякі помилки

Королева Великобританії Єлизавета II має чіткі принципи, недотримання яких може спричинити за собою серйозне покарання для її персоналу. Мова йде про приготуванні їжі для її високості. Кухар Єлизавети II розповів, що недотримання рецептів або подані не в сезон фрукти можуть грунтовно розсердити королеву.

Кухар Даррен Макгрейді пояснив правила і політику, пов'язані з приготуванням їжі для королеви, пише Express.

Макгрейді навіть пожартував, що якщо в січні 93-річна королева отримає полуницю, то подавший її відправиться в колишній замок для тортур - Лондонський Тауер.

"У королеви є особливі смаки, які шеф-кухар ігнорує на свій страх і ризик", - сказано в документальному фільмі "Таємниці королівської сім'ї".

Королевська лють: названі помилки, які не прощає Єлизавета II

Кейт Міддлтон і Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Наприклад, королева є затятою противницею часнику або приправи каррі. Це пов'язано з тим, що її обов'язки припускають спілкування з великою кількістю людей. Само собою Єлизавета не хоче потрапити в незручну сітацію з "часниковим диханням".

"Королева не їсть часник і не подає часник гостям", - говорить королівський біограф леді Колін Кемпбелл.

Крім того, Єлизавета II не може терпіти, якщо певні продукти подаються не в сезон. Це, наприклад, стосується полуниці. Мабуть, королева боїться нітратів.

"Якщо ви спробуєте подати полуницю не в сезон, вона відправиться з вами в Лондонський Тауер, у вас проблеми", - каже кухар королівської сім'ї.

Меню королева погоджує з кухарем на три дні вперед. Цей список складає шеф-кухар і дає на затвердження Єлизаветі.

"Коли книга меню йде до королеви, она викреслює страви, які їй не потрібні", - каже Макгрейді.

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