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Що приховує королева: цікаві факти з життя Єлизавети II

STYLERПерсони    20.10.2019 - 16:49
Що приховує королева: цікаві факти з життя Єлизавети II
Єлизавета II (фото: Getty Images)

Єлизавета II святкує свій день народження два рази

Деякі моменти з життя Єлизавети II приховані за завісою таємниці, незважаючи на те, що вона публічна особа. Про життя королеви оточуючі мають мало уявлення, тому, щоб внести ясність, ми вирішили розповісти самі незвичайні факти про королеву.

Почати варто з того, що після народження Єлизавета була тільки 3-ою претенденткою на трон, і ніхто не очікував, що вона коли-небудь стане королевою. Але дядько Єлизавети відрікся від престолу, і коронували її батька Георга VI. Таким чином, вона стала прямою спадкоємицею.

У 1945 році королева вступила в жіночі загони самооборони. Вона ніколи не брала участь в бойових діях, зате отримала спеціальність механіка і ще багато корисних навичок.

Що приховує королева: цікаві факти з життя Єлизавети IIЄлизавета II (фото: Getty Images)

Вперше Єлизавета зустріла свого майбутнього чоловіка Філіпа Маунтбаттена, коли їй було всього 8 років. Вона закохалася в нього з першого погляду, але спочатку Філіп не виявляв відповідних почуттів. Вся сім'я Єлизавети опиралася їх шлюбу, але всупереч всьому Єлизавета вийшла заміж за кохану людину в 21 рік.

Також цікаво те, що королева 2 рази святкує свій день народження в колі сім'ї та офіційно на початку літа. Ця традиція була введена Едуардом VII і досі користується попитом.

Крім того, можна помітити, що Єлизавета носить одяг яскравих кольорів і тільки вироблену в Британії. Це дозволяє їй бути помітною в натовпі і виділятися.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі планують змінити місце проживання.

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