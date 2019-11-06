Королева Елизавета II отказалась носить мех: что произошло

Елизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева Елизавета в свои 93 года идет в ногу со временем

Елизавета II на протяжении многих десятилетий утеплялась в холода одеждой из натурального меха. Но такая привычка британской королевы в последнее время вызывала волну критики со стороны многочисленной армии зоозащитников.

Теперь же стало известно, что королева полностью отказалась от натурального меха. Об этом в книге мемуаров написала главный дизайнер монаршей особы Анджела Келли.

Вместо натурального меха теперь будут использоваться его искусственные аналоги, как в отделке, так и в полноценных меховых изделиях.

Интересно, удастся ли современной промышленности, работающей в отрасли искусственного меха воссоздать знаменитое манто из горностая. Знаковый атрибут роскошной королевской жизни - накидку из белого меха с черными точками (на самом деле, это хвосты животных).

Елизавета II в манто с отделкой мехом горностая (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Интересно, что другие члены королевской семьи не спешат отказываться от натурального меха. К примеру Кейт Миддлтон в 2017 году появилась на рождественской службе в меховой "боярской шапке" и пальто с отделкой из шерсти детенышей альпаки.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

После критики в сторону выбора наряда, дизайнер бренда Lacorine оправдался, что они используют только мех животных, погибших в суровых горных условиях (альпака - парнокопытное, обитающее в Андах, Южная Америка).

Принцесса Диана также появлялась на публике в меховых изделиях. Но в то время подобные выходы еще не становились предметом для раздоров в обществе.

Принцесса Диана (фото: соцсети)