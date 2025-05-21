Свитолина, Костюк и другие: кто из украинок сыграет в основе Уимблдона-2025

Организаторы Уимблдонского турнира обнародовали список участниц одиночного разряда. В него попали сразу пять представительниц Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнования .

Пять в списке и одна - в запасе

Основную сетку сформировали по мировому рейтингу, и среди 104 теннисисток оказались Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Отметим предстоящий дебют Стародубцевой: она впервые в карьере попала в основной турнир без прохождения квалификации. В прошлом году пятая отечественная ракетка преодолела отбор, но не смогла выйти дальше первого круга.

В то же время Свитолина готовится к своему 11-му старту на травяных кортах Уимблдона. Ее лучшие результаты - полуфиналы 2019 и 2023 годов.

Костюк будет стартовать в основе турнира пятый раз подряд. Дважды подряд - в 2023 и 2024 годах - она доходила до третьего раунда.

Для Ястремской это будет уже четвертый Уимблдон. Ее наивысшее достижение - четвертый круг в 2019 году. В прошлом году она добралась до третьего раунда.

Калинина, как и Ястремская, выступит на Уимблдоне в четвертый раз. В 2022 и 2023 годах украинка доходила до второго раунда, и пока это ее максимум на травяных кортах.

Кроме отечественной топ-пятерки, небольшие шансы на прямое попадание в основу имеет также Дарья Снигур. Она - в резервном списке, но имеет там только 57-й номер, поэтому скорее всего начнет турнир с квалификации.

В то же время среди мужчин ни одного украинца в основном или альтернативном списках нет.

Уимблдон-2025: что известно

138-й розыгрыш ежегодного турнира серии Грэнд Слэм пройдет с 30 июня по 13 июля в Клубе лаун-тенниса и крокета Всеанглийской ассоциации в Уимблдоне. Традиционно будут выявлены победители в пяти разрядах: в двух одиночных и трех парных.

В 2024 году титулы завоевали:

Мужской одиночный разряд - Карлос Алькарас (Испания)

Женский одиночный разряд - Барбора Крейчикова (Чехия)

Мужской парный разряд - Харри Хелиоваара (Финляндия) / Генри Петтен (Великобритания)

Женский парный разряд - Катержина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США)

Смешанный парный разряд - Се Шувэй (Тайвань) / Ян Зелинский (Польша)