Не только Свитолина. 5 лучших украинских теннисисток прямо сейчас

Украинский женский теннис продолжает поражать мир - сразу пять украинок вошли в топ-100 мирового рейтинга WTA, а некоторые из них даже приблизились к элитной двадцатке.

РБК-Украина рассказывает об украинских теннисистках, которые по состоянию на сейчас являются сильнейшими и заставляют нас гордиться ими.

Элина Свитолина (14 место в WTA)

Элина Свитолина, которая долгое время была вне игры из-за материнства, вернулась в топ-15 мирового рейтинга впервые за последние три года. Выступление украинки на турнире WTA 1000 в Мадриде, где она дошла до полуфинала, подтвердило ее статус лидера тенниса. Свитолина также показывает стабильные результаты на грунтовых кортах, что добавляет шансов на мощное выступление на Roland Garros.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

Марта Костюк (27 место в WTA)

Марта Костюк закрепилась в топ-30 и продолжает расти как одна из самых зрелищных и техничных теннисисток поколения. На турнире в Мадриде она впервые в сезоне дошла до четвертьфинала на турнире категории 1000. Её стиль игры, сочетающий агрессию с гибкой тактикой, делает её одной из самых опасных соперниц на туре.

Марта Костюк (фото: Getty Images)

Даяна Ястремская (45 место в WTA)

Даяна Ястремская - одна из главных неожиданностей Australian Open 2024, где она сенсационно вышла в полуфинал (лучший результат украинки на этом турнире со времен Свитолиной). Хотя весенняя часть сезона была менее стабильной, ей удалось удержаться в топ-50. Ястремская демонстрирует желание вернуться к прежней форме и уже заявила о подготовке к травяному сезону.

Даяна Ястремская (фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

Ангелина Калинина (75 место в WTA)

Калинина сохраняет позиции в середине первой сотни WTA и является одной из самых стабильных украинских теннисисток. В 2025 году она регулярно проходит во вторые и третьи раунды турниров категории 250 и 500, в том числе на харде и грунте. Ее уверенная игра из глубины корта позволяет ей бороться даже с фаворитками.

Ангелина Калинина (фото: instagram.com/angie_kalinina)

Юлия Стародубцева (80 место в WTA)

Главная сенсация сезона. Юлия Стародубцева - новое имя в украинском топе. Она быстро заявила о себе. Бывшая студентка американского университета Олд Доминион поразила серией побед на турнирах ITF, что позволило ей впервые в карьере войти в топ-100 WTA. Ее мощная подача и агрессивная игра приносят стабильные результаты.

Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)

Сезон 2025 года показывает, что украинский женский теннис находится на подъеме. Сразу несколько спортсменок имеют шансы на прорыв в топ-10, а конкуренция внутри страны стимулирует каждую из них становиться сильнее. Особенно накануне Roland Garros, где украинки имеют все шансы на высокие результаты.