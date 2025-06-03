Свитолину номинировали на престижную международную премию за выступления под украинским флагом
Лидер отечественного тенниса Элина Свитолина вошла в перечень претенденток на награду Heart Award, которую вручают за выдающиеся выступления в матчах Кубка Билли Джин Кинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
За что присуждают Heart Award
Кандидатура Свитолиной выдвинута по итогам квалификационного этапа турнира, в котором украинская сборная впервые в истории пробилась в финальную часть соревнований.
Эта награда присуждается спортсменкам, которые продемонстрировали "преданность национальной команде, силу духа и спортивное мастерство во время матчей Кубка". Именно такими качествами отличилась Свитолина, одержав победы над соперницами из Польши и Швейцарии, что обеспечило Украине исторический выход в финал.
Вместе с украинкой в список номинантов также вошли: Соней Картал (Великобритания), Эна Шибахара (Япония), Виктория Мбоко (Канада) и Бернарда Пера (США).
Проголосовать за Свитолину можно на официальном сайте Кубка Билли Джин Кинг до 13:00 по киевскому времени в понедельник, 9 июня. Победительницу объявят вскоре после завершения голосования. Она получит денежное вознаграждение, которое сможет передать в поддержку выбранной благотворительной инициативы.
Последние матчи сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг
В апреле 2025 года украинская команда выступала в группе E квалификационного этапа, который проходил в Радоме (Польша).
За сборную Украины играли две первые теннисистки национального рейтинга - Элина Свитолина и Марта Костюк и лучшая отечественная пара - Людмила и Надежда Киченок. В качестве запасной действовала 10-я ракетка Украины - Катарина Завацкая.
В матчах квалификации украинки победили сборные Польши (3:0) и Швейцарии (2:1).
Эти победы и выход в финал позволили нашей команде подняться в рейтинге национальных сборных на восемь позиций. Сейчас "сине-желтые" - 11-е в мире.
Напомним, что сегодня Свитолина сыграет против Иги Свьоньтек в четвертьфинале "Ролан Гаррос".