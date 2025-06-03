Свитолину номинировали на престижную международную премию за выступления под украинским флагом

Лидер отечественного тенниса Элина Свитолина вошла в перечень претенденток на награду Heart Award, которую вручают за выдающиеся выступления в матчах Кубка Билли Джин Кинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

За что присуждают Heart Award

Кандидатура Свитолиной выдвинута по итогам квалификационного этапа турнира, в котором украинская сборная впервые в истории пробилась в финальную часть соревнований.

Эта награда присуждается спортсменкам, которые продемонстрировали "преданность национальной команде, силу духа и спортивное мастерство во время матчей Кубка". Именно такими качествами отличилась Свитолина, одержав победы над соперницами из Польши и Швейцарии, что обеспечило Украине исторический выход в финал.

Вместе с украинкой в список номинантов также вошли: Соней Картал (Великобритания), Эна Шибахара (Япония), Виктория Мбоко (Канада) и Бернарда Пера (США).

Проголосовать за Свитолину можно на официальном сайте Кубка Билли Джин Кинг до 13:00 по киевскому времени в понедельник, 9 июня. Победительницу объявят вскоре после завершения голосования. Она получит денежное вознаграждение, которое сможет передать в поддержку выбранной благотворительной инициативы.