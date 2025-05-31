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Свитолина - лидер сезона: в чем превзошла Соболенко и Гофф

Париж, Суббота 31 мая 2025 11:58
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Свитолина - лидер сезона: в чем превзошла Соболенко и Гофф Фото: Элина Свитолина (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Лидер отечественного тенниса Элина Свитолина стала первой теннисисткой сезона-2025, которая одержала 15 побед на грунтовом покрытии турниров WTA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OptaAce.

Как Свитолина играет на грунте

Юбилейная победа пришлась на матч третьего раунда "Ролан Гаррос", где украинка одолела американку Бернарду Перу.

Перед стартом главного грунтового турнира сезона Свитолина продемонстрировала отличные результаты на соревнованиях во французском Руане, а также в Мадриде и Риме. В Руане она триумфовала на турнире WTA 250, а в Мадриде и Риме (оба турнира категории WTA 1000) дошла до полуфинала и четвертьфинала соответственно.

А уже на кортах "Ролан Гаррос" украинка, посеянная под 13-м номером, одолела трех соперниц - турчанку Зейнеп Сонмез, венгерку Анну Бондар и американку Бернарду Перу. Причем во всех трех матчах Свитолина не проиграла ни одного сета.

15 побед на грунте - это личный рекорд Свитолиной в одном сезоне. Предыдущие лучшие показатели (по 14 успешных матчей) были зафиксированы в 2015 и 2017 годах.

По этому показателю украинка - лидер среди всех теннисисток Тура. По 14 побед в своем активе имеют Арина Соболенко и Коко Гофф.

Свитолина - лидер сезона: в чем превзошла Соболенко и Гофф

Свитолина на "Ролан Гаррос"-2025

Для первой ракетки Украины нынешний Открытый чемпионат Франции - 12-й в основной сетке.

Высшее достижение - четвертьфинал, которого она достигала четыре раза (2015, 2017, 2020, 2023). В 2025-м она в третий раз подряд дошла до 1/8 финала. Свитолина - единственная из украинок, кто остался в турнирной сетке.

В следующем матче Элина 1 июня сыграет против итальянки Жасмин Паолини. Четвертая ракетка мира в предыдущем круге выбила другую представительницу Украины - Юлию Стародубцеву.

Предстоящее противостояние станет лишь вторым для соперниц. В первой встрече, в третьем раунде Australian Open-2025 Свитолина одержала победу со счетом - 2:6, 6:4, 6:0.

Ранее написали о рекордных призовых, которые украинки получат на Открытом чемпионате Франции-2025.

Также сообщили, кто из украинок сыграет в основе Уимблдона-2025.

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Теннис Элина Свитолина
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