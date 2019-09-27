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Елена Зеленская почтила память жертв 11 сентября: трогательные фото

STYLERПерсоны    27.09.2019 - 20:19
Елена Зеленская почтила память жертв 11 сентября: трогательные фото
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Владимир и Елена Зеленские принесли цветы к Мемориалу 9/11 на Манхэттене

Владимир и Елена Зеленские во время визита в США почтили память погибших при терракте 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Президент с супругой отправились к Национальному мемориалу 9/11, на котором выгравированы имена жертв самой масштабной террористической атаки.

Елена Зеленская опубликовала снимки на своей Instagram-странице. Первая леди выбрала для памятного мероприятия соответствующий сдержанный черно-белый дресс-код.

Елена Зеленская почтила память жертв 11 сентября: трогательные фото

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Стоит напомнить, что среди погибших в тот страшный день были и выходцы из Украины - Владимир Савинкин, Марина Герцберг, Александр Брагинский, Елена Белиловская, Борис Халиф, Людмила Ксидо, Юрий Мушинский, Семен Вейзер и Игорь Зукельман.

Президент и первая леди отметили имена погибших украинцев сине-желтыми флагами и цветами в той же цветовой гамме.

Елена Зеленская почтила память жертв 11 сентября: трогательные фото

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Почти 3000 погибших, среди которых - украинцы. Никакими словами не передать всю боль. Скорбим и помним", - подписала серию снимков первая леди.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Стоит отметить, что некоторые пользователи довольно критически отнеслись к подобному жесту, назвав его "показухой" и обвинили в лицемерии. Но большинство все же оценили посещение президентом и первой леди памятного места.

  • Это уже ненужная показуха, надо экономику строить.
  • Актерское мастерство не проходит даром.
  • Вы молодцы.
  • Очень сильные фото.
  • Как трогательно держится кончиками пальцев на первом фото.

Елена Зеленская почтила память жертв 11 сентября: трогательные фото

К слову, недавно пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель похвасталась седфи с Дональдом Трампом, но нарвалась на критику.

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