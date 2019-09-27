ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Де Богдан: з'явився важливий нюанс зустрічі Зеленського з Трампом (фото)

STYLERПерсони    27.09.2019 - 16:02
Де Богдан: з'явився важливий нюанс зустрічі Зеленського з Трампом (фото)
Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський зі своїми помічниками і дипломатами провів перемовини з президентом США

Під час офіційного візиту до США Володимир Зеленський провів зустріч з Дональдом Трампом. Але керівник Офісу президента Андрій Богдан чомусь був відсутній на важливому заході.

На цей цікавий нюанс звернула увагу відома українська журналістка Соня Кошкіна, яка написала про це в Telegram.

Де Богдан: з'явився важливий нюанс зустрічі Зеленського з Трампом (фото)

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа

За словами журналістки, на зустрічі такого рівня представників делегації розсаджують в порядку, який відповідає ієрархії в команді президента.

Українська сторона була розсаджена таким чином: поруч з президентом Сергій Шефір (перший помічник), далі Вадим Пристайко (міністр закордонних справ), Андрій Єрмак (помічник президента). Крім того на зустрічі були дипломат Ігор Жовква, Давид Арахамія, Юля Ковалів, Володимир Єльченко.

Де Богдан: з'явився важливий нюанс зустрічі Зеленського з Трампом (фото)

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа

"Нічого вас не бентежить у цьому представництві? Мене - так. Відсутність Андрія Богдана. Який так не любить віддалятися від президента хоч на крок", - пише Соня Кошкіна.

При цьому, відомо, що Андрій Богдан супроводжував Зеленського в поїздці в США і був присутній на сесії Генасамблеї ООН. Причини відсутності керівника Офісу президента на надважливій зустрічі невідомі.

Де Богдан: з'явився важливий нюанс зустрічі Зеленського з Трампом (фото)

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа

"І ще цікаво. Коли Зе вийшов до української преси, в поглибленні праворуч від нього (камери це місце "не бачать") стояли всі ті ж Шефір та Єрмак, на яких він час від часу озирався, "звіряв годинник", - додала Кошкіна.

Грамота від Азарова і нагрудний знак: спливли неприємні факти про Андрія Богдана Скандал у Раді: Богдан почав вимагати всіх розігнати
Новини України БогданАндрій Богдан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся