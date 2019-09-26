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Прес-секретар Зеленського похвалилася селфі з Трампом: їй пригадали архівне фото

STYLERПерсони    26.09.2019 - 19:15
Прес-секретар Зеленського похвалилася селфі з Трампом: їй пригадали архівне фото
Юлія Мендель (фото: РБК-Україна)

Прес-секретар Зеленського назвала Трампа найвпливовішою людиною у світі

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель похвалилася селфі з Дональдом Трампом, яке вона зробила під час візиту команди президента до США. У мережі згадали кумедне фото журналістки, зроблене з "двійником" Трампа.

"Селфі з найвпливовішою людиною у світі, Дональдом Трампом", - підписане фото.

Прес-секретар Зеленського похвалилася селфі з Трампом: їй пригадали архівне фото

Юлія Мендель і Дональд Трамп (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Втім користувачі мережі з іронією поставилися до такого "титулу", вважаючи, що для Юлії Мендель найвпливовішою людиною має бути її безпосередній керівник - Володимир Зеленський.

"А я думав що для вас "the most powerful person in the world" - це Володька", - пише один з коментаторів.

"З самим потужним, після Володимира Олександровича", - уточнив черговий юзер.

Прес-секретар Зеленського похвалилася селфі з Трампом: їй пригадали архівне фото

Крім того, прес-секретарю президента згадали архівне фото з людиною в масці Дональда Трампа, зроблене в 2018 році. Знімок у мережі підписаний словами "Мрії збуваються".

Прес-секретар Зеленського похвалилася селфі з Трампом: їй пригадали архівне фото

Юлія Мендель і Дональд Трамп (фото: Telegram/bykvu)

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