Экс-ведущий "Орла и Решки" назвал лучшие города Украины: их следует посетить каждому

Украина всегда была богата туристическими городами и локациями, однако о них не всем известно. С момента закрытия границ из-за пандемии, а позже - из-за полномасштабной войны спрос на внутренний туризм возрос.

Бывший ведущий "Орла и Решки" и путешественник Евгений Синельников в интервью РБК-Украина (проект Styler) назвал украинские города и локации, которые следует посетить каждому.

Куда поехать в Украину

Синельников не называет распространенные среди туристов города, такие как Киев, Львов или Одесса. Однако он добавляет в список другие:

Ивано-Франковск. Вкусные заведения, интересные места, хороший центр.

Вкусные заведения, интересные места, хороший центр. Ужгород, Мукачево. Это совсем другая Украина. Эта территория несколько раз меняла государство, в составе которого находилось. Им в Будапешт или Вену ближе, чем в Киев.

Это совсем другая Украина. Эта территория несколько раз меняла государство, в составе которого находилось. Им в Будапешт или Вену ближе, чем в Киев. Бессарабия в Ивано-Франковске. Это очень. Гагаузы, лошади, дикие степи.

Это очень. Гагаузы, лошади, дикие степи. Очень интересно Полесье в Ровенской области. Здесь совсем другая атмосфера, другие леса, даже запах воздуха.

Здесь совсем другая атмосфера, другие леса, даже запах воздуха. Пещера "Оптимистическая". Самая длинная пещера в мире. До сих пор не могут найти конец! Следует посетить.

Самая длинная пещера в мире. До сих пор не могут найти конец! Следует посетить. Кривой Рог. Он отличается от всей страны. Они пробуют развивать неповторимый вид туризма. Кривой Рог - это industrial ("промышленный" по английскому - ред.), и оно ни на что не похоже.

Евгений Синельников во время съемок проекта "Як звучить Україна" (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Как изменились украинские города

Путешествуя по Украине, Евгений наблюдает происходящие изменения. По его словам, сейчас у каждого города появился свой уникальный шарм.

"8-10 лет назад я приехал в Чернигов. Я помню, что неплохой город, но провинциальный. Да, я понимаю, что есть разные районы, но после этого мы снова приезжаем, и я смотрю на этот центр! Здесь поставили освещение, здесь заведения, здесь парк, здесь фонтан… И ты приезжаешь как в другой город. Стоишь и думаешь: "Зачем мне та Хорватия?" - делится впечатлениями режиссер.

Он объясняет, что именно в этом и есть наслаждение путешествий по Украине.

"Когда ты едешь в Париж, ты думаешь, что это будет самое лучшее путешествие в жизни. Когда ты едешь в Чернигов, ты думаешь, ну почему бы и нет. В Париже запах мочи, афрофранцузы, крысы, мусор. А тут приезжаешь в Чернигов - красиво, вкусно, классные заведения, интересные люди", - говорит Синельников.