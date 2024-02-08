Назван топ лучших городов в Украине для комфортной жизни
В связи с полномасштабной войной многие украинцы переехали в западные и центральные регионы Украины. Это способствует развитию этих городов и комфортному проживанию в них.
Глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов в интервью РБК-Украина (проект Styler) назвал лучшие для жизни города в Украине.
"Во всех украинских рейтингах Киев занимает ниже 10 места. В Киеве некомфортно жить людям, и они об этом говорят", - сразу отмечает эксперт.
По его словам, лучше выбирать такие города:
- Ивано-Франковск
- Винница
- Житомир
- Харьков
- Львов
"Когда власть не общается с жителями, заставляет стоять в пробках и все такое, они будут недовольны", - объясняет такие результаты Бахматов.
Перспективы развития городов, меньше Киева
Из-за полномасштабной войны России украинцы меняют места жительства. В частности, многие переехали в западные регионы нашего государства.
По словам Максима, это может способствовать перемещению экономики.
"Например, во Львове стоимость квадратного метра на тысячу гривен выше, чем в Киеве. Аренда и собственность тоже. Экономика понемногу движется на запад страны. Люди из Херсона, Харькова, Николаева, Запорожья пытаются куда-то переместить бизнес, диверсифицировать, чтобы он развивался", - рассказывает специалист.
Добавим, что несколько крупнейших городов Украины вошли в рейтинг самых дорогих городов мира.
В список вошли 362 города, украинские заняли следующие места:
- Киев - 300 позиция
- Одесса - 324 место
- Харьков - 327 место
- Днепр - 328 позиция
- Львов - 331 позиция
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