"Это можно было не делать": Синельников вспомнил трогательный момент после выезда из оккупации

Начало полномасштабной войны России против Украины режиссер Евгений Синельников, его жена Наталья и дети встретили в Буче. Город быстро оккупировали россияне, поэтому семья не успела уехать. Однако когда это все же удалось сделать, Евгения умилила очень простая вещь.

Что именно это было, Синельников рассказал в интервью РБК-Украина (проект Styler).

Возвращение на украинскую территорию

В час ночи семья Синельниковых приехала на украинскую территорию. По процедуре они прошли все проверки СБУ. Но одна мелочь стала знаковой.

"Что запомнилось больше всего? Бутерброд. Мы только подъехали, и всем раздали бутерброд и йогурт. Можно было не раздавать, но нет, девушки подходили и всем раздавали эти бутерброды", - вспоминает Евгений.

По его словам, дети до сих пор вспоминают этот бутерброд, потому что он был самым вкусным.

"Это был украинский бутерброд с украинским хлебом, свежим. Хлеба в оккупации давно не было. Вот такие мелочи нужно делать", - говорит режиссер.

Гимн Украины во взрывы

Находясь в оккупированном городе, Синельников сделал еще один, по его словам, пустяк. На его странице в Instagram есть видео, где режиссер поет гимн. Этот поступок стал для него важной мелочью.

"Хотелось сделать какую-то маленькую безделушку. Потому что ты понимаешь, что идут танки, летают самолеты, и ты ничего не можешь сделать. А хотя бы какую-нибудь мелочь хочется. Спеть гимн - это какая-то маленькая безделушка", - объясняет Евгений.

Он отмечает, что из этих мелочей создаются большие дела, поэтому не стоит ими пренебрегать.