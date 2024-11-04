Экс-жена Андрея Пятова рассказала, изменял ли он ей

После новости о разрыве супругов пользователи сети стали предполагать, что Юлия и Андрей развелись из-за измен последнего.

Впрочем, женщина поспешила заверить: все совсем не так, как кто-то себе уже успел нафантазировать.

"Дорогие мои! Наша семья медийная и у нас не было возможности сохранить все между нами, поэтому Андрей в своем посте разъяснил ситуацию, чтобы ваш полет фантазий вас не занес в темные леса. Измены не было, скандалов не было. Решение болезненное, но взвешенное. И когда-нибудь Андрей расскажет нашу историю, если захочет. Андрей - замечательный человек, образцовый отец, и он и останется таким в моей жизни", - написала в stories Юлия.

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Отреагировала она также на другие версии юзеров относительно причин их с Пятовым развода.

"Много чего о себе узнала... Старая истеричка, которая бросила мужа, отжав деньги, который нашел молодую и хочет откосить от армии, когда деньги закончились после завершения карьеры", - прокомментировала сплетни экс-любимая футболиста.

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Как комментировал развод Пятов

В посте экс-голкипер Шахтера сообщил, что инициатором разрыва стала его жена. Он поблагодарил Юлию за совместно прожитые годы, за семью, которую они построили, и за прекрасных детей. Футболист также подчеркнул, что именно благодаря поддержке жены смог добиться тех высот в карьере, которыми сегодня гордится.

Причиной развода спортсмен назвал его ошибки. Любимая давала ему много шансов и прощала, но он не оправдал ее надежд.

Подробности Андрей пообещал впоследствии рассказать, чтобы другие не допускали его ошибок.

Андрей Пятов с экс-женой и детьми (фото: instagram.com/piat30)