"Украинский Мбаппе". Форвард "Шахтера" возобновил тренировки после нетипичной травмы

Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан вернулся к тренировочным занятиям после перелома носа с дополнительной экипировкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Украинец будет выступать в специальной защитной маске. Идентичный аксессуар на Евро-2024 использовал лидер сборной Франции Килиан Мбаппе.

Сикан принял участие в тренировке "горняков" на столичной базе "Святошин". У подопечных Марино Пушича было теоретическое занятие с видеоанализом ковалевского "Колоса", втянулись в тренировку в тренажерном зале, а затем перешли на поле. За час с лишним первая команда "Шахтера" выполнила разминку, серию упражнений на держание мяча с воротами, отработала игровые ситуации и сыграла двусторонку.

Сикан сломал нос в стартовом туре Лиги чемпионов против итальянской "Болоньи" (0:0). Форвард пропустил четыре поединка "горняков" подряд. В свою очередь в национальную команду Украины Сергей Ребров нападающего не вызвал.

"Шахтер" в сезоне 2024/25

Команда Пушича стартовала в Премьер-лиге. В настоящее время "горняки" имеют в активе 16 очков после девяти туров.

Начал чемпионат "Шахтер" с разгрома полтавской "Ворсклы" (5:0). Однако затем проиграл житомирскому "Полесью" (0:1), а после минимальной победы над киевским "Левым Берегом" уступил "Александрии" (3:4). Матч 5-го тура против "Кривбасса" из Кривого Рога "горняки" не доиграли из-за воздушной тревоги, а в следующем разгромили львовские "Карпаты" (5:2).

После нулевой ничьей с итальянской "Болоньей" в Лиге чемпионов "Шахтер" разбил киевскую "Оболонь" (4:0) в чемпионате Украины. Впрочем, в 8-м туре подопечные Пушича расписали ничью с ровненским "Вересом" (1:1). Затем наступило фиаско с "Аталантой" с Бергамо на евроарене (0:3) и разгром черкасского ЛНЗ в Премьер-лиге (5:1).