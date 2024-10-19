"Нагуляла" от курьера. Девушка звезды "Шахтера" родила от другого, а правду раскрыл ДНК-тест

Бразильский футболист и защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас, которому в феврале исполнится 21 год, недавно радовался, ведь впервые стал отцом. Но оказалось, что его девушка родила дочь от другого.

Девушка футболиста "Шахтера" родила ребенка от другого

Совсем недавно, примерно неделю назад, у Винисиуса был большой повод для радости. Его девушка, блогерша Ингрид Лима, родила дочь. Девочку назвали Майте.

Звезда "Шахтера" и его избранница (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Пара вместе уже несколько лет. Они часто делали общие фотографии и появлялись на публике вместе.

Девушка Тобиаса во время беременности (фото: instagram.com/iingridllima)

В честь этого счастливый отец даже сделал себе тату. На его теле появилось имя дочери. Но оказалось, что футболист мог бы не спешить с татуировкой.

Избранница Тобиаса (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Дело в том, что избранница Тобиаса провела тест-ДНК. И оказалось, что она родила не от футболиста.

Об этом сама Лима рассказала в Instagram. Она заявляла, что недавно в их отношениях была пауза. Во время так называемого перерыва блогерша, по ее словам, имела отношения с другим. Также она отметила, что и футболист с кем-то встречался.

Футболист "Шахтера" со своей девушкой (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Потом она забеременела и сомневалась. Вероятно, подозрения возникали и у Тобиаса. Лима отметила, что не заставляла защитника "Шахтера" публиковать фото дочери, пока не появятся результаты ДНК-теста.

Дочь Лимы (скриншот)

Как оказалось, подозрения были не безосновательны. Девушка футболиста действительно забеременела и родила ребенка не от него. И тот, как уверила Лима, спортсмен отнесся к этому "с пониманием".

Тобиас и его девушка (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Но потом девушка получила настолько много критики и хейта, что просто удалила все упоминания о футболисте и закрыла комментарии. Сам защитник "Шахтера" также скрыл посты и фото с избранницей. Более того, он тоже закрыл комментарии.

Тату Тобиаса (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Между тем СМИ уже выяснили, что девушка могла родить ребенка от курьера. Она якобы крутила роман с мужчиной, доставляющим еду. При этом все это могло происходить еще до "перерыва", о котором говорила Лима.

Также появляются версии о том, что футболист и блогерша уже давно разорвали отношения, а потому о "паузах" речь не идет. Впрочем, тату, которое сделал Тобиас, едва ли свидетельствует о том, что он знал, что дочь не от него.

Кто такой Винисиус Тобиас

Бразильскому футболисту 20 лет. Он родился в Сан-Пауло и уже успел стать известным. В 2022 году Тобиас присоединился к Донецкому "Шахтеру".

Винисиус Тобиас (фото: instagram.com/vinitobias)

Кроме того, два сезона он играл за "Реал". А затем Тобиас вернулся в сборную Украины. Он и его избранница раньше часто публиковали фото из Киева. Пара проводила много времени в Украине. Но вместе ли они сейчас - остается загадкой.