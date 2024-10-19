"Нагуляла" от курьера. Девушка звезды "Шахтера" родила от другого, а правду раскрыл ДНК-тест
Бразильский футболист и защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас, которому в феврале исполнится 21 год, недавно радовался, ведь впервые стал отцом. Но оказалось, что его девушка родила дочь от другого.
Что известно о скандале вокруг Тобиаса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Девушка футболиста "Шахтера" родила ребенка от другого
Совсем недавно, примерно неделю назад, у Винисиуса был большой повод для радости. Его девушка, блогерша Ингрид Лима, родила дочь. Девочку назвали Майте.
Звезда "Шахтера" и его избранница (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)
Пара вместе уже несколько лет. Они часто делали общие фотографии и появлялись на публике вместе.
Девушка Тобиаса во время беременности (фото: instagram.com/iingridllima)
В честь этого счастливый отец даже сделал себе тату. На его теле появилось имя дочери. Но оказалось, что футболист мог бы не спешить с татуировкой.
Избранница Тобиаса (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)
Дело в том, что избранница Тобиаса провела тест-ДНК. И оказалось, что она родила не от футболиста.
Об этом сама Лима рассказала в Instagram. Она заявляла, что недавно в их отношениях была пауза. Во время так называемого перерыва блогерша, по ее словам, имела отношения с другим. Также она отметила, что и футболист с кем-то встречался.
Футболист "Шахтера" со своей девушкой (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)
Потом она забеременела и сомневалась. Вероятно, подозрения возникали и у Тобиаса. Лима отметила, что не заставляла защитника "Шахтера" публиковать фото дочери, пока не появятся результаты ДНК-теста.
Дочь Лимы (скриншот)
Как оказалось, подозрения были не безосновательны. Девушка футболиста действительно забеременела и родила ребенка не от него. И тот, как уверила Лима, спортсмен отнесся к этому "с пониманием".
Тобиас и его девушка (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)
Но потом девушка получила настолько много критики и хейта, что просто удалила все упоминания о футболисте и закрыла комментарии. Сам защитник "Шахтера" также скрыл посты и фото с избранницей. Более того, он тоже закрыл комментарии.
Тату Тобиаса (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)
Между тем СМИ уже выяснили, что девушка могла родить ребенка от курьера. Она якобы крутила роман с мужчиной, доставляющим еду. При этом все это могло происходить еще до "перерыва", о котором говорила Лима.
Также появляются версии о том, что футболист и блогерша уже давно разорвали отношения, а потому о "паузах" речь не идет. Впрочем, тату, которое сделал Тобиас, едва ли свидетельствует о том, что он знал, что дочь не от него.
Кто такой Винисиус Тобиас
Бразильскому футболисту 20 лет. Он родился в Сан-Пауло и уже успел стать известным. В 2022 году Тобиас присоединился к Донецкому "Шахтеру".
Винисиус Тобиас (фото: instagram.com/vinitobias)
Кроме того, два сезона он играл за "Реал". А затем Тобиас вернулся в сборную Украины. Он и его избранница раньше часто публиковали фото из Киева. Пара проводила много времени в Украине. Но вместе ли они сейчас - остается загадкой.
Кстати, ранее мы рассказывали, что украинский вундеркинд вошел в список самых перспективных футболистов мира.
Кроме того, недавно стало известно, что форвард "Шахтера" возобновил тренировки после нетипичной травмы.
При создании материала были использованы источники: соцсети Тобиаса и Лимы, его фан-страница, издания LeoDias и Terra.