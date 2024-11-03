Футболист Пятов подтвердил развод с женой, родившей ему четырех детей

40-летний футболист Андрей Пятов, которого называют легендой сборной Украины, подтвердил развод с супругой Юлией. Экс-вратарь донецкого "Шахтера" отметил, что в этом виноват он.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Пятов рассказал на своей странице в Instagram .

Легендарный футболист объявил о разводе с женой

"Да, это правда! Мы расстаемся. Мы всегда искренне делились нашим счастьем. Считаю нужным быть честными и в трудные моменты. Тем более уже видел многочисленные комментарии фантазийного характера по этому поводу", - признался Пятов.

"Первое, что хочу сказать. Я безгранично благодарен Юлии за эти годы вместе. Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги. Абсолютно все достижения Пятова - это достигли мы, а не я. Потому что без поддержки Юли, без ее веры в меня, без ее любви и терпения ничего не было бы", - добавил он.

По словам футболиста, он очень благодарен и будет благодарить всегда, ведь узнал радость отцовства, гордится детьми, жил в безусловной любви. Но случилось то, что уже невозможно исправить.

Пятов и его супруга (фото: instagram.com/piat30)

"Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью - самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежды… Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это решение абсолютно логичное", - признал Пятов.

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"Мы создали прекрасную семью, Я не смог ее уберечь. Нужно время, чтобы пережить этот период достойно. Сейчас главное - это наши дети, которым так же тяжело, как и нам. Одно не изменится никогда - я буду любить и поддерживать мою семью, сколько буду жить в этом мире", - также заявил он.

Пятов с супругой (фото: instagram.com/piat30)

Футболист добавил, что сейчас ему нужно собраться с мыслями и набраться сил. Он хочет больше рассказать о причине развода, чтобы другие не повторяли его ошибки. Впрочем, на это ему нужно решиться.



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Что известно о браке Пятова

Андрей и Юлия прожили в браке более 19 лет. Избранница футболиста родила от него четырех детей. Пятовы воспитывают трех дочерей Дарию, Милану и Майю, а еще сына Льва.

Дети и жена Пятова (фото: instagram.com/piatova)

Раньше пара не рассказывала о проблемах в отношениях. В начале полномасштабной войны РФ против Украины жена Пятова вместе с детьми уезжала за границу. И тогда супруги делились секретами сохранения отношений на расстоянии.

Но на днях стало известно, что жена Пятова подала на развод. В материалах дела отмечалось, что пара должна решить вопрос разрыва отношений и алиментов.