Екс-дружина Андрія Пятова розповіла, чи він їй зраджував

Після новини про розрив подружжя користувачі мережі стали припускати, що Юлія та Андрій розлучилися через зради останнього.

Втім, жінка поспішила запевнити: все зовсім не так, як хтось собі вже встиг нафантазувати.

"Любі мої! Наша сім'я медійна і в нас не було можливості зберегти все між нами, тому Андрій у своєму пості роз'яснив ситуацію, щоб ваш політ фантазій вас не занес в темні ліси. Зради не було, скандалів не було. Рішення болюче, але зважене. І колись Андрій розповість нашу історію, якщо захоче. Андрій - чудова людина, зразковий батько, і він і залишиться таким у моєму житті", - написала у stories Юлія.

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Відреагувала вона також на інші версії юзерів стосовно причин їхнього з Пятовим розлучення.

“Багато чого про себе дізналася... Стара істеричка, яка кинула чоловіка, віджавши гроші, який знайшов молоду і хоче відкосити від армії, коли гроші закінчилися після завершення кар'єри", - прокоментувала плітки екс-кохана футболіста.

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Як коментував розлучення Пятов

У дописі екс-голкіпер Шахтаря повідомив, що ініціаторкою розриву стала його дружина. Він подякував Юлії за спільно прожиті роки, за сім’ю, яку вони збудували, і за прекрасних дітей. Футболіст також підкреслив, що саме завдяки підтримці дружини зміг досягти тих висот у кар’єрі, якими сьогодні пишається.

Причиною розлучення спортсмен назвав його помилки. Кохана давала йому багато шансів та пробачала, але він не виправдав її сподівань.

Подробиці Андрій пообіцяв згодом розповісти, аби інші не припускалися його помилок.

Андрій Пятов з екс-дружиною і дітьми (фото: instagram.com/piat30)