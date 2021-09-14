Усик проти Джошуа: хто переможе і де дивитися один з найбільш значущих в історії бій

У ніч з 24 на 25 вересня український боксер Олександр Усик проведе бій проти Ентоні Джошуа в Лондоні. Цей поєдинок очолить вечір боксу Matchroom Boxing.

Хто переможе в цьому бою, що говорять букмекери та експерти, а також про те, де дивитися бій Усик - Джошуа - читайте далі в нашому матеріалі.

Прогноз на матч Усик-Джошуа від букмекерів та експертів

Букмекери віддають перевагу британському суперважкоатлету. Так, на перемогу Джошуа приймаються ставки з коефіцієнтом 1,40. На тріумф Усика коефіцієнт становить 2,75. А ось якщо поєдинок завершиться внічию (що в боксі буває вкрай рідко), то, поставивши 100 грн на такий результат, ви отримаєте аж 2100 грн.

Прогноз букмекерів на бій Усик - Джошуа

Відзначимо, що більшість ставлять на те, що поєдинок триватиме всі 12 раундів (коефіцієнт 2,37).

Дострокова перемога Олександра оцінена букмекерами в 7,00, за очками - 5,00. Достроковий успіх британської зірки боксу - 1,83, за очками - 4,50.

Прогноз букмекерів на бій Усик - Джошуа

А ось промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Уоррен не такий категоричний. Він зазначає, що українець сьогодні "демонструє захмарний рівень". Але, можливо, припускає фахівець, Усику "не дуже комфортно в суперважкій вазі".

"Джошуа більший, сильніший і у нього довгі руки... Однак якщо Усик зможе обійти його джеб, то принесе багато проблем. Якщо він залишиться на ногах після середини бою, то я почну всерйоз турбуватися за Ентоні. Я відчуваю, що якщо бій дійде до рішення суддів, то Усик перебоксує його", - сказав Уоррен в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

До слова, сам Тайсон Ф'юрі припускає, що Олександр міг спеціально не битися в повну силу зі своїми останніми опонентами, щоб Ентоні повірив, що українець не являє собою велику загрозу.

"Я підозрюю, що Усик кращий, ніж здається, що в ніч, коли він відчує необхідність добре виступити, він це зробить..." - зазначив боксер в ефірі YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Де дивитися бій Усик - Джошуа

Цей поєдинок називають одним з найбільш значущих в історії нашої країни, адже бої такого масштабу проходять у світі раз на кілька років, а може і десятиліття.

Бій Усик - Джошуа можна буде дивитися онлайн на MEGOGO в системі pay-per-view (оплата за перегляд).

Для передплатників пакету "Максимальний" або "Спорт" вартість складе 29 грн, а для інших користувачів - 49 грн (акційна ціна доступна при покупці на сайті MEGOGO і в додатку на Smart TV, крім пристроїв на базі Android, Android TV і iOS).

Анонс бою Усик - Джошуа

Крім того, бій транслюватиметься в містах-мільйонниках, в декількох десятках кінотеатрах. Будуть фан-зони в різних містах світу.