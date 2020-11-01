Усик переміг британця Чісору і кинув новий виклик: я йду за тобою!

Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Олександр Усик не став чекати іншого випадку, щоб викликати свого опонента на ринг

Бій українського боксера Олександра Усика (17-0, 13 КО) і британця Дерека Чісори (32-9, 23 КО) пройшов в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Попри те, що змагання між спортсменами тривало усі 12 раундів, переможцем став українець. Кого Усик викликав на наступний бій і як пройшло змагання – читайте нижче.

Як повідомляється, відразу після бою український супертяж Олександр Усик викликав на бій чемпіона світу в чотирьох найбільш престижних організаціях Ентоні Джошуа. Разом з цією перемогою Усик - офіційний претендент на титул чемпіона світу за версією WBO. Прямо з рингу українець вигукнув: "Ентоні, привіт", чим викликав посмішку британського чемпіона, який був у залі та стежив за поєдинком свого ймовірного майбутнього суперника.

Олександр Усик звернувся до Ентоні Джошуа після бою з Дереком Чісорою 1 листопада

Джошуа повинен буде зустрітися з Усиком у разі своєї перемоги над Кубратом Пулєвим в наступному бою.

Щодо свого бою з Чісорою Усик розповів, що він "куражнув" після року без боксу: "Я, як козак, вийшов просто куражнути, ви бачили мою посмішку? Я прямо ось тут ось був. Я реально дуже вдячний всевишньому за цю перемогу і за те, що ми відбоксували. Я реально дуже радий".

Олександр Усик переміг Дерека Чісору одноголосним рішенням суддів (117-112; 115-113; 115-113). Заслужена перемога українського боксера.

Що стосується букмекерів, то однозначним фаворитом у цьому протистоянні був саме український спортсмен. Так, за його перемогу фахівці виставили коефіцієнт 1,2, а на вікторію його опонента - 6,0.

Для Усика, який є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, це був другий бій у хевівейті та 18 на професійному рингу.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко не згоден з рішенням суддів про результат бою з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому одноголосним рішенням перемогу зарахували американському боксерові.

Також ми писали про те, що експерт назвав майбутніх чемпіонів світу з боксу - і це не Усик і Ломаченко.