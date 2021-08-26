Перемогла росіянку і станцювала гопак: чому 13-річну українку називають майбутнім світового боксу

13-річну українську спортсменку Кіру Макогоненко називають майбутнім світового боксу - юна харків'янка вже кілька років вражає маститих спортсменів своєю майстерністю і віртуозністю на рингу, а тепер вже стала чемпіонкою Європи. Так, вундеркінд здолала в Сараєво у фіналі змагання суперницю-росіянку, а свій тріумф закріпила виконанням неймовірного гопака.

Як юне обдарування - "Рожева пантера" - почала свою блискучу кар'єру в боксі, і які перепони їй довелося подолати поза рингом на шляху до заповітної мрії - читайте у матеріалі нижче .

Спочатку батьки Кіри відправили дочку займатися гімнастикою, і спершу батько - чемпіон України та світу з боксу та кікбоксингу Артем Макогоненко - навіть був проти, щоб дівчинка почала боксувати. Але гени, вочевидь, дали своє, і незабаром дитина все ж одягнула боксерські рукавички та стала тренуватися під керівництвом тата-тренера.

Відео: юна українська боксер-вундеркінд Кіра Макогоненко

Талант до боксу проявився швидко - дівчинці на рингу не було рівних.

Кіра Макогоненко (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Кіра часто брала участь в різних змаганнях в спортивному одязі рожевого кольору. Так, враховуючи її швидкість, спритність і волю до перемог, дівчинка й отримала прізвисько "Рожева пантера".

Відео: юна Кіра Макогоненко на рингу

Відео: "Рожева пантера" Кіра Макогоненко на тренуванні з батьком

Відео з тренувань маленької боксерки, на яких дівчинка демонструвала свою майстерність, батьки викладали в мережу, і дуже скоро юна зірка спорту прославилася на всю Україну і не тільки.

Кіра Макогоненко (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Також Кіру любителі спорту стали називати "Ломаченком в спідниці", і проводити паралелі з чемпіоном, адже Василь теж в дитинстві займався гімнастикою і хореографією, а тренувати майбутнього дворазового олімпійського чемпіона і чемпіона світу став його батько - Анатолій Миколайович.

Лома і "Ломаченко в спідниці" - Кіра Макогоненко (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Кіра Макогоненко (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Також нещодавно в інтернеті вийшов ролик, як Макогоненко побила рекорд знаменитого футболіста Кріштіану Роналду, який під час карантину запустив челендж "Living Room Cup", зробивши 142 підняття корпусу за 45 секунд. Кіра ж за цей час зробила 158 підняттів.

Відео: Кіра Макогоненко взяла участь у челленджі Роналду і перевершила його рекорд

У 2018-му році у віці 10 років Кіра з тріумфом виступила на міжнародному турнірі з боксу Кубок Берліна. Вже по прибуттю на змагання з'ясувалося, що суперниць в її категорії просто не знайшлося, і в підсумку дівчинці, щоб поборотися за престижну нагороду, довелося перейти в іншу вагову категорію. Так Макогоненко вийшла на ринг проти старшої на 2 роки суперниці, яка була вище на голову і на 10 кг важче. Зустріч на рингу завершилася перемогою Українки.

Відео: Кіра Макогоненко в 2018 році завоювала Кубок Берліна

Як зізнавалася Кіра журналістам у передачі "ЖВЛ", вона хоче пов'язати з боксом все життя. Головна її мрія зараз - три рази взяти "золото" на Олімпійських іграх. Але брати участь в них вона зможе тільки через кілька років, коли підросте.

Кіра Макогоненко мріє стати триразовою олімпійською чемпіонкою (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Батьки дівчинки зазначають, що незважаючи на постійні тренування, дочка все одно веде спосіб життя звичайного підлітка - зустрічається з друзями, ходить в кіно... Просто дівчинка не витрачає величезну кількість часу за гаджетами та в мережах, як багато інших однолітків. І це - один з секретів успіху.

Кіра Макогоненко поза рингом (фото: instagram.com/artmakogonenko)

І ось на шляху до реалізації заповітної мрії Кіра Макогоненко в серпні 2021-го здобула для України перше золото на ЧЄ з боксу серед юніорів.

Кіра Макогоненко стала чемпіонкою Європи з боксу серед юніорів (фото: instagram.com/artmakogonenko)

Після перемоги в категорії до 42 кг одноголосним рішенням суддів дівчинка на радощах на рингу станцювала гопак (як це раніше робив Олександр Усик на Олімпіаді-2012 в Лондоні, і борець Жан Беленюк на Іграх-2020 в Токіо), викликавши оплески глядачів, а також зробила чемпіонське коло-пробіжку з прапором України в руках.

Відео: Кіра Макогоненко станцювала гопак на рингу, здобувши "золото" ЧЄ 2021

Свою перемогу боксер-вундеркінд присвятила батькам, українському народу і своєму рідному Харкову, написавши в Instagram зворушливий пост.

Відео: юна зірка світового боксу Українка Кіра Макогоненко

Кіра Макогоненко з Олександром Усиком, чий знаменитий переможний гопак дівчинка виконала сама на ЧЄ 2021 (фото: instagram.com/artmakogonenko)