Джинсы скинни вернулись в моду: как их носить весной 2025

Узкие джинсы или, как их еще называют, джинсы скинни остаются популярными уже не одно десятилетие, благодаря их способности подчеркнуть фигуру и сочетаться с любым стилем. Это модель джинсов имеет облегающие штанины, которые плотно садятся по всей длине - от бедер до щиколоток. А в 2025 году такие джинсы снова возвращаются в тренды.

Скинни-джинсы появились в 1950-х годах, но настоящий пик популярности они пережили в 2000-х. В последние годы их вытеснили более свободные фасоны, такие как карго и палаццо. Однако в 2025 году наблюдается их возвращение, чему способствуют как влияние знаменитостей, так и обновленные дизайнерские решения.

С чем носить узкие джинсы весной 2025

Тренч

Для прохладных весенних дней присмотрите образ с джинсами скинни и тренчем. Черные брюки из денима в сочетании с тренчем бежевого или светло-серого цвета создадут классический и утонченный лук. Его можно дополнить свитером в полоску, а также элегантными туфлями на каблуке или мюлями и яркой сумкой.



Джинсы скинни и тренч (фото: instagram.com/aidabadji_)

Укороченный тренч

Комбинация джинсов-скинни, укороченного тренча и ботильонов - это стильный и элегантный образ, который идеально подойдет для весны 2025 года. Выбирайте темно-синие или черные брюки из денима, а также ботильоны на небольшом каблуке. Завершить образ можно огромной сумкой-шопером из замши.



Укороченный тренч и джинсы скинни (фото: instagram.com/anoukyve)

Кожаная куртка

Присмотрите классическую куртку без лишних деталей для более сдержанного и повседневного образа или же в стиле оверсайз. Дополните ее голубыми джинсами скинни с эффектом состаренного денима и лонгсливом. Завершить лук можно коричневыми ботильонами на удобном каблуке и вместительной сумкой.



Лук с кожаной курткой и узкими джинсами (фото: instagram.com/salome.mory)

Пиджак

Для образа в офис подойдет сочетание джинсов скинни темно-синего оттенка с черным гольфом-водолазкой, классическими лоферами и светло-бежевым пиджаком в стиле оверсайз. Выберите темные скинни с хорошей посадкой. Такой цвет подчеркнет строгость и сделает образ более официальным. Дополните образ минималистичной сумкой и элегантными украшениями.



Образ с пиджаком и джинсами скинни (фото: instagram.com/brittanybathgate)

Жилет

Джинсы-скинни и костюмный жилет - это стильный и элегантный способ создать образ, который сочетает в себе элементы формальности и непринужденности. Этот лук идеально подходит для создания как офисного стиля, так и повседневного кэжуала с нотками изысканности. Добавьте трендовые ковбойские сапоги и едва заметные украшения.



Джинсы скинни и жилет (фото: instagram.com/tylynnnguyen)

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