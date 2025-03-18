Укороченный тренч и куртка с контрастным воротничком: как выглядит самая модная верхняя одежда на весну
В гардеробе на весну 2025 должно быть несколько вариантов верхней одежды, которые можно носить в зависимости от погодных условий, стиля и настроения. В тренде как длинные плащи-тренчи, так и их укороченные варианты, а также куртки в стиле кантри.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста less_is_best_fashion в Instagram рассказывает, какая верхняя одежда будет на пике популярности весной 2025.
Рабочая куртка
Рабочая куртка с контрастным воротником или, как ее еще называют, куртка в стиле кантри, "куртка деда" на пике популярности уже несколько сезонов подряд. Это стильный и функциональный элемент одежды, который сочетает традиционный деревенский стиль с современными модными акцентами.
Стилист отметила, что можно выбрать облегченный вариант такой куртки на более теплые весенние дни.
Куртка в стиле кантри на весну 2025 (скриншот)
Тренч
Тренч - модель дождевого плаща с неизменными атрибутами: он обычно двубортный, с погонами и отложным воротником, манжетами, кокеткой, поясом и разрезом сзади. Шьют его из шерстяной или хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающим эффектом, а также из кожи или эко-кожи. Тренч можно носить поверх свитера, водолазки или кардигана, чтобы создать многослойный стиль.
"Лучше всего подобрать классический тренч в длине миди, но с интересными акцентами: в тренде дополнительные шарфы, небанальные оттенки", - подчеркнула стилист.
Тренч на весну 2025 (скриншот)
Укороченный тренч
Укороченный тренч - это стильный и универсальный вариант классического тренча, который стал очень популярен в последние сезоны. Такая верхняя одежда имеет укороченную длину (обычно до середины бедра или чуть выше), что делает его более легким и удобным для весеннего или осеннего сезона.
Такой вариант тренча весной 2025 можно носить как с классическими брюками и джинсами, так и с шортами в более теплые дни.
Укороченный тренч на весну 2025 (скриншот)
Куртка в утилитарном стиле
Куртка в утилитарном стиле с большими карманами - практичный выбор на каждый день. Свободный крой и присущие детали будут гармонично компенсировать официальность образа, так что носить такую верхнюю одежду можно даже с костюмами в строгом деловом стиле.
Куртка в утилитарном стиле на весну 2025 (скриншот)
Стилист предлагает присмотреть на весну модель светло-бежевого оттенка, которая отлично дополнит любой образ.
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