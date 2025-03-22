Джинси скінні повернулися в моду: як їх носити навесні 2025

Вузькі джинси або, як їх ще називають, джинси скінні залишаються популярними вже не одне десятиліття, завдяки їхній здатності підкреслити фігуру і поєднуватися з будь-яким стилем. Ця модель джинсів має обтислі штанини, які щільно сідають по всій довжині - від стегон до щиколоток. А у 2025 році такі джинси знову повертаються в тренди.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, з чим поєднувати таку модель навесні 2025, якщо ви хочете мати елегантний вигляд.

Скінні-джинси з'явилися в 1950-х роках, але справжній пік популярності вони пережили у 2000-х. Останніми роками їх витіснили більш вільні фасони, як-от карго і палаццо. Однак 2025 року спостерігається їхнє повернення, чому сприяють як вплив знаменитостей, так і оновлені дизайнерські рішення.

З чим носити вузькі джинси навесні 2025 року

Тренч

Для прохолодних весняних днів підберіть образ із джинсами скінні та тренчем. Чорні штани з деніму в поєднанні з тренчем бежевого або світло-сірого кольору створять класичний і витончений лук. Його можна доповнити светром у смужку, а також елегантними туфлями на підборах або мюлями і яскравою сумкою.



Джинси скінні та тренч (фото: instagram.com/aidabadji_)

Укорочений тренч

Комбінація джинсів-скінні, укороченого тренча і ботильйонів - це стильний і елегантний образ, який ідеально підійде для весни 2025 року. Обирайте темно-сині або чорні штани з деніму, а також ботильйони на невеликих підборах. Завершити образ можна величезною сумкою-шопером із замші.



Укорочений тренч і джинси скінні (фото: instagram.com/anoukyve)

Шкіряна куртка

Придивіться до класичної куртки без зайвих деталей для більш стриманого і повсякденного образу або ж у стилі оверсайз. Доповніть її блакитними джинсами скінні з ефектом зістареного деніму та лонгслівом. Завершити лук можна коричневими ботильйонами на зручних підборах і місткою сумкою.



Лук зі шкіряною курткою і вузькими джинсами (фото: instagram.com/salome.mory)

Піджак

Для образу в офіс підійде поєднання джинсів скінні темно-синього відтінку з чорним гольфом-водолазкою, класичними лоферами й світло-бежевим піджаком у стилі оверсайз. Виберіть темні скінні з гарною посадкою. Такий колір підкреслить строгість і зробить образ більш офіційним. Доповніть образ мінімалістичною сумкою та елегантними прикрасами.



Образ з піджаком і джинсами скінні (фото: instagram.com/brittanybathgate)

Жилет

Джинси-скінні та костюмний жилет - це стильний і елегантний спосіб створити образ, який поєднує в собі елементи формальності й невимушеності. Цей лук ідеально підходить для створення як офісного стилю, так і повсякденного кежуалу з нотками вишуканості. Додайте трендові ковбойські чоботи та ледь помітні прикраси.



Джинси скінні та жилет (фото: instagram.com/tylynnnguyen)

Вас також може зацікавити