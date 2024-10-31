Андре Тан назвал джинсовый тренд 2000-х, который возвращается в моду: "Это просто ужас"

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее назвал тренды обуви на осень та зиму 2024-2025 , на этот раз рассказал, какой джинсовый тренд снова будет на пике популярности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

"Тренд 2024 года шокирует всех. Скинни джинсы с низкой посадкой снова возвращаются в осенне-зимние коллекции. Это шок-контент", - отметил Тан.

Также он отметил, что актуальная модель на этот сезон - укороченные джинсы скинни.

"Какой-то просто ужас", - не сдерживал своих эмоций дизайнер.

Такая модель штанов из денима появилась на всех модных подиумах.

"И в результате ножки коротенькие-коротенькие, а тело как у Гулливера. Ну зачем?" – риторически спрашивает Андре Тан.

Также он поинтересовался мнением своих подписчиков, что они думают об этом тренде.

Как отреагировали в сети

Фолловеры тут же принялись комментировать публикацию дизайнера

"Я в этом тренде всю молодость провела и все почки простудила. Хорошо, что уже бабка, и можно одеваться, во что хочешь"

"Ужас, я никогда не вернусь к такому. Пусть другие будут модными"

"И это после Old money и других? Какой ужас"

"Перестала еще в юности носить низкую посадку, поскольку сильно портили силуэт и пережимали бедра. Ни за что к ним не вернусь"

"Словом, я не в тренде этой зимой".

Узкие джинсы (фото: instagram.com/laura.byrnes, instagram.com/fashion_jackson)

Когда джинсы скинни были на пике популярности

Джинсы скинни - плотно прилегающие узкие брюки из денима с застежкой, боковыми швами и карманами. Такие брюки плотно обтягивают ногу по всей длине, показывая в подробностях все изгибы. Соответственно, этот фасон подходит только модницам с более-менее пропорциональной фигурой и длинными ногами, так как такие штаны подчеркивают не только все достоинства, но и недостатки.

История возникновения джинсов скинни начинается в 1962 году. Именно тогда американский дизайнер одежды Беннис Уильямсон представил свою новую коллекцию, которая включала в себя джинсы с узкими штанинами.

Самый пик популярности такой модели пришелся на 2000-е. Тогда их носили Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Кейт Мосс и другие знаменитости.

К 2010 году их популярность резко возросла. Их носили практически все. Даже такие новые на тот момент субкультуры, как дети сцены и хипстеры.

Джинсы скинни в начале 2000-х (коллаж: РБК-Украина)