Как одеваться этой весной: Андре Тан рассказал про трендовые образы

Украинский дизайнер Андре Тан, который недавно поделился простыми советами, как сделать свой гардероб идеальным , рассказал, какие образы будут в тренде весной 2025.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram стилиста.

Total denim

Total denim look считается одним из трендов 2025 года. Стилизовать можно рубашки и куртки с джинсами и юбками, но нужно стараться выбирать деним в одной цветовой гамме, чтобы добиться привлекательного эффекта.

Андре Тан советует присмотреть на весну 2025 джинсы и джинсовую рубашку в светло-голубом, или темно-синем оттенке, а также обратить внимание на джинсовые юбки и платья.



Джинсовые образы на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мини-юбка + ботинки + топ + пиджак

Этот образ идеально подходит как для повседневной носки, так и для более официальных встреч, если выбрать строгие оттенки. Вы можете добавить аксессуары, например, сумку и солнечные очки, чтобы подчеркнуть свой стиль. В прохладные весенние дни можно дополнить образ легким шарфом или пальто.

"Беспроигрышный вариант, чтобы подчеркнуть женственность и уверенность. На самом деле очень легко собирается, а выглядит очень интересно и игриво", - отметил стилист.



Модные образы на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Брючный костюм

Брючный костюм - это модный, элегантный и универсальный наряд. Пиджак может быть как классическим, так и свободным - в зависимости от того, какой стиль вам больше нравится. Брюки могут быть прямыми, зауженными или с легким расклешением.

"Ставка на светлые оттенки или чистый белый - и твой образ выглядит дорого и свежо", - подчеркнул Тан.



Лук с брючным костюмом на весну 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинсы + приталенный жакет + топ

Комбинация джинсов, приталенного жакета и топа - это стильный и универсальный образ, который будет актуален весной 2025 года. Для утонченного образа можно выбрать темные джинсы, приталенный жакет с длинными рукавами в пастельных оттенках и топ из шелка. Для повседневного стиля хорошо подойдут светлые джинсы, жакет средней длины в клетку и простой топ в нейтральных тонах.

"Вместо джинсов можно взять и юбку, брюки или даже платье - главное, чтобы силуэт оставался сбалансированным. И приталенный жакет. Выбирайте модели, которые будут подчеркивать ваш силуэт", - отметил Андре Тан.



Вариант с джинсами и пиджаком (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Юбка макси + бомбер + ботильоны

Комбинация юбки макси, бомбера и ботильонов - это интересный и актуальный образ для весны 2025 года, который сочетает в себе элементы уличного стиля и женственности.

"Сочетание, которое точно не оставит вас незамеченной. Это смелое сочетание спортивного и классического стиля. Легкая юбка добавляет динамики, бомбер создает непринужденный контраст, а ботильоны завершают образ с ноткой элегантности", - подытожил Тан.



Лук на весну с юбкой и бомбером (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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