Джейсон Стэтхэм показался в объятиях жены-красавицы, младше его на 20 лет (фото)

57-летний актер Джейсон Стэтхэм редко публикует фото с 37-летней женой, супермоделью Роузи Хантингтон-Уайтли, но на этот раз сделал исключение. Пара впервые приняла участие в съемках рекламы итальянского бренда одежды Falconeri.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост актера в Instagram .

Рекламная кампания, снятая в португальском городке Компорта, наполнена атмосферой уюта и гармонии.

Влюбленная пара позировала перед объективом фотографа Лахлана Бейлива.

Модель продемонстрировала сразу несколько стильных образов. Сначала она появилась в легком белом платье с V-образным вырезом и разрезами на рукавах, которое дополнила массивными коричневыми ботинками. Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Позже Рози переоделась в белую водолазку с длинными рукавами и белоснежные брюки. Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/jasonstatham)

Еще одним ее образом стал коричневый топ с глубоким V-образным вырезом. Тем временем актер позировал в бежевом лонгсливе, сочетая его с классическими брюками. Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/jasonstatham)

Избранница Стэтхэма призналась, что их первый совместный фотопроект оказался удачным, и она получила невероятное удовольствие позировать вместе с возлюбленным.

"Это было замечательно. Работать со своей второй половинкой всегда весело, и это было расслабленно и легко. Мы провели день вместе, работая с фотографом, которого оба любим, с нашей командой, и остались на ночь в Компорте без детей. Это был такой легкий, непринужденный день. Чего еще можно желать?" - поделилась впечатлениями красавица. Джейсон Стэтхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на фестивале Coachella.

Шесть лет спустя актер сделал предложение, однако пара до сих пор не узаконила свои отношения. Они не считают официальный брак приоритетом, но всегда выглядят счастливыми на совместных фото в соцсетях.

Рози и Джейсона разделяет 20-летняя разница в возрасте. В 2017 году у них родился сын Джек, а в 2022-м - дочь Изабелла.

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