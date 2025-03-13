Арнольд Шварценеггер показал 30-летнего сына-красавца (фото)

Арнольд и Патрик на днях появились вместе на открытии обновленного ресторана Planet Hollywood в Нью-Йорке. Заведение славится дизайном по мотивам шоу-бизнеса. Соответствующими кадрами, которые были сделаны на мероприятии, звезды поделились в своих соцсетях.

Патрик Шварценеггер, который пошел по стопам отца в кино и модельном бизнесе, привлек немало внимания гостей вечера. Он предстал в образе в стиле кэжуал, демонстрируя природную харизму.

Арнольд и Патрик Шварценеггеры (фото: GettyImages)

Шварценеггер, который имеет пятеро детей, не скрывает гордости за успехи своих наследников. Ранее он откровенно рассказывал, что гордится достижениями Патрика в актерстве - он сейчас блистает в третьем сезоне хитового американского шоу "Белый лотос".

Знаменитость даже прервал собственные съемки, чтобы поддержать сына во время премьеры сезона в феврале 2025 года. В частности он отреагировал на пикантные сцены сына.

"Что за шоу! Я мог бы сказать, что был удивлен, когда узнал, что у него есть сцена с обнаженной натурой, но что я могу сказать - яблоко от яблони недалеко падает", - в шутку прокомментировал Арни в Instagram.

Что известно о Патрике Шварценеггере

Патрик Шварценеггер - американский актер, модель и предприниматель. Он родился 18 сентября 1993 года в браке Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Родом из Лос-Анджелеса.

Свою карьеру начинал подростком в индустрии моды. Основал собственную компанию по производству одежды Project360. Известен по фильмам и сериалам "Полуночное солнце", "Лестница" и "Поколение V". Встречался с Майли Сайрус. Сейчас помолвлен с моделью Эбби Чемпион.

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