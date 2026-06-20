Разведка США предупредила, что Израиль может сорвать мирное соглашение с Ираном

Израиль, по-видимому, намерен продолжать военные операции против иранской группировки "Хезболла" в Ливане, предупредила президента США Дональда Трампа его разведка. Это противоречило бы ключевому элементу недавно заключенного соглашения, призывающего к прекращению военных действий в этой стране, заявили официальные лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По данным разведки США, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, примет меры, способные подорвать усилия Трампа. Премьер Израиля, оказавшись под сильным политическим давлением накануне осенних выборов, намерен продолжать военные операции против "Хезболлы" в Ливане.

В отчете разведки отмечается, что политическое выживание Нетаньяху зависит от того, что он продемонстрирует израильской аудитории. По словам одного из чиновников, ознакомленного с документом, "любое прекращение боевых действий или вывод войск будет воспринято в Израиле как поражение Нетаньяху".

В отчете американской разведки также описывается разочарование Израиля условиями мирного меморандума Трампа, которые подрывают его более широкую цель - поддерживать максимальное давление на Тегеран, по словам нынешнего и бывшего чиновника.