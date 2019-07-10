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Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності

STYLERЖиття    10.07.2019 - 10:04
Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності
Зеленський відмінив парад до Дня Незалежності (фото: колаж РБК-Україна)

Українці відреагували на скасування параду Зеленським

Президент України Володимир Зеленський скасував парад з нагоди святкування Дня Незалежності. Глава держави хоче ввести новий формат заходу, а заощаджені гроші витратити на премії військовим.

У цьому році українці не побачать традиційний військовий парад. При цьому з бюджету держава виділить 300 мільйонів гривень на премії для українських військових.

Користувачі мережі прокоментували ініціативу Зеленського.

  • У нас парад зараз на Сході щодня. Так що, хто хоче подивитися на танки та зброю може з'їздити;
  • Молодець!!! Без параду прожити можна. На злостивців не звертати уваги!!! Вони завжди були, є і будуть;
  • Ви можете прожити, парад - це повага до армії;

Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності

Скріншот з Facebook

  • Все правильно, нема чого влаштовувати карнавал, коли країна в повній ж..пі. Нехай військові порадіють;
  • І це правильно! Молодець!

Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності

Скріншот з Facebook

  • Парад хотілося дуже...Але гроші для ЗСУ - це святе!
  • Я тільки за, нема чим хвалитися, всю техніку на передову, там вона потрібніше;

Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності

Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності

Скріншот з Facebook

  • І правильно зробив;
  • Почалося. Тільки у мене одне питання. А коли Іловайський котел був, а в цей час показували парад у столиці. Дуже він допоміг нашим героям на передовій, або краще ця техніка виконувала б не показову, а за призначенням функцію?

Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності

Скріншот з Facebook

  • На Хрещатику треба зробити масові мирні гуляння. Це народне, а не військове свято;

Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності

Скріншот з Facebook

  • Рішення Зеленського вітаю і вважаю вірним. Задрали вже все показушні заходи;
  • Новий формат, це квартал і "Свати";
  • Парад ні до чого!!!

Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв вирішити проблему "евроблях" в Україні в найближчому майбутньому.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський надів жовті браслети на обидві руки, чим викликав цікавість у мережі.

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