Прожити можна: в мережі відреагували на скасування параду до Дня Незалежності
Зеленський відмінив парад до Дня Незалежності (фото: колаж РБК-Україна)
Українці відреагували на скасування параду Зеленським
Президент України Володимир Зеленський скасував парад з нагоди святкування Дня Незалежності. Глава держави хоче ввести новий формат заходу, а заощаджені гроші витратити на премії військовим.
У цьому році українці не побачать традиційний військовий парад. При цьому з бюджету держава виділить 300 мільйонів гривень на премії для українських військових.
Користувачі мережі прокоментували ініціативу Зеленського.
- У нас парад зараз на Сході щодня. Так що, хто хоче подивитися на танки та зброю може з'їздити;
- Молодець!!! Без параду прожити можна. На злостивців не звертати уваги!!! Вони завжди були, є і будуть;
- Ви можете прожити, парад - це повага до армії;
Скріншот з Facebook
- Все правильно, нема чого влаштовувати карнавал, коли країна в повній ж..пі. Нехай військові порадіють;
- І це правильно! Молодець!
Скріншот з Facebook
- Парад хотілося дуже...Але гроші для ЗСУ - це святе!
- Я тільки за, нема чим хвалитися, всю техніку на передову, там вона потрібніше;
Скріншот з Facebook
- І правильно зробив;
- Почалося. Тільки у мене одне питання. А коли Іловайський котел був, а в цей час показували парад у столиці. Дуже він допоміг нашим героям на передовій, або краще ця техніка виконувала б не показову, а за призначенням функцію?
Скріншот з Facebook
- На Хрещатику треба зробити масові мирні гуляння. Це народне, а не військове свято;
Скріншот з Facebook
- Рішення Зеленського вітаю і вважаю вірним. Задрали вже все показушні заходи;
- Новий формат, це квартал і "Свати";
- Парад ні до чого!!!
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв вирішити проблему "евроблях" в Україні в найближчому майбутньому.
Раніше повідомлялося про те, що Зеленський надів жовті браслети на обидві руки, чим викликав цікавість у мережі.
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