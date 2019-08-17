ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парад на День Незалежності: в Офісі Зеленського прокоментували скандал

STYLERЖиття    17.08.2019 - 21:59
Парад на День Незалежності: в Офісі Зеленського прокоментували скандал
День незалежності України (фото: facebook.com/president.gov.ua)

В Офісі президента України роз'яснили ситуацію щодо участі бюджетників у Параді до Дня Незалежності

Парад на День Незалежності України відбудеться 24 серпня, але перед ним у мережі з'явилося чимало неправдивих чуток. Один з них - це те, що Офіс президента збирає вчителів, лікарів, представників громадськості в обов'язковому порядку бути присутніми у святкуванні. Прес-служба Зеленського на своїй сторінці у Facebook повідомила, що це неправда, а участь бюджетників є добровільним.

"Інформація про те, що Офіс президента нібито примусово збирає вчителів, лікарів і представників громадськості на генеральну репетицію святкування, не відповідає дійсності. Підкреслюємо, що мова йде не про глядачів, а саме про учасників заходів, які будуть представляти всі регіони країни. Значна частина запрошених буде відзначена нагородами. У той же час місцеві органи влади повинні зібрати інформацію про склад делегацій для того, щоб учасники не відчували проблем з тим, як дістатися до Києва", - роз'яснили в Офісі президента.

Також наголошується, що в цьому році у святкових заходах будуть задіяні не тільки військові, а й представники інших професій, які є гордістю нації.

Парад на День Незалежності: в Офісі Зеленського прокоментували скандалПарад на День Незалежності: в Офісі Зеленського прокоментували скандалСкріншот поста (facebook.com/president.gov.ua)

У коментарях користувачі відреагували на повідомлення прес-служби Зеленського.

  • Нова традиція змушувати ходити бюджетників на парад.
  • Піонери прийшли до влади і вже влаштували комсомол.
  • Минулі влади так само говорили - нікого не примушуємо. Ось нічого робити бюджетникам, як в неділю маршем йти.
  • Парад на День Незалежності: в Офісі Зеленського прокоментували скандалСкріншот коментарів (facebook.com/president.gov.ua)

Читайте також у мережі з'явилися вже перші фото підготовки параду до Дня Незалежності України.

Також ми писали, про те, що у мережі різко відреагували на скасування параду до Дня незалежності.

День незалежності: у мережі з'явилися перші фото підготовки параду До Дня незалежності запустять додаткові поїзди
Новини України День независимости Украины
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся