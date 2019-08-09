День Незалежності: стали відомі деталі про Марш Захисників з участю ветеранів

Свою участь підтвердили понад сім тисяч ветеранів по всій Україні
На День Незалежності запланований Марш Захисників, який пройде в шести містах України. У ньому братимуть участь ветерани, волонтери та сім'ї загиблих бійців. Організаційний комітет визначився з планом проведення Маршу. Про це розповів один із організаторів Маршу, громадський активіст Андрій Медведько на своїй сторінці в Facebook.
Свою участь у Марші Захисників вже підтвердили понад 7 тисяч ветеранів з усієї України. Також багато сімей загиблих захисників і волонтери висловили своє бажання взяти участь у заході.
План заходів до Дня Незалежності:
Скріншот фото (facebook.com/Medvedko Andrii Oleksandrovych)
"Участь у Марші підтвердило Синодальне управління Військового Духовенства ПЦУ і капелани Протестантської Церкви. Оргкомітет опрацьовує питання міжконфесійної молитви із залученням усіх конфесій України. Також доповідаємо, що ветеранська громадськість з усієї України не тільки планує прибути в Київ, а і висловила бажання провести дублюючі Марші захисників України у своїх містах. Станом на 7.08.2019 проведення маршу-побратима підтверджено у Львові, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Одесі. Раді вітати цю ініціативу і закликаємо співтовариство в інших містах робити аналогічно", - написав Медведько.
Скріншот поста (facebook.com/Medvedko Andrii Oleksandrovych)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Офісі президента розповіли про альтернативне святкування Дня Незалежності.
А також розповідали про те, що у Зеленського розповіли, які заходи плануються на День Незалежності.