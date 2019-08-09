День Незалежності: стали відомі деталі про Марш Захисників з участю ветеранів

День незалежності України (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Свою участь підтвердили понад сім тисяч ветеранів по всій Україні

На День Незалежності запланований Марш Захисників, який пройде в шести містах України. У ньому братимуть участь ветерани, волонтери та сім'ї загиблих бійців. Організаційний комітет визначився з планом проведення Маршу. Про це розповів один із організаторів Маршу, громадський активіст Андрій Медведько на своїй сторінці в Facebook.

Свою участь у Марші Захисників вже підтвердили понад 7 тисяч ветеранів з усієї України. Також багато сімей загиблих захисників і волонтери висловили своє бажання взяти участь у заході.

План заходів до Дня Незалежності:

8:00 – 9:00 – збір людей у парку імені Тараса Шевченка, формування колони перед корпусом однойменного університету;

9:00 – організованою ходою колона вирушить по своєму маршруту;

9:30 – зупинка перед центральним універмагом Україна, щоб вирівняти свій лад;

9:50 – колона продовжить свій рух у напрямку Майдану незалежності України

10:20 – марш прибуде до Майдану і почне рівномірно займати його площу для проведення фінальної частини заходу;

10:50 – виконання державного гімну України, групові фото і відео, патріотичні скандування;

12:00 – завершення офіційної частини маршу, після якої частина людей піде на Михайлівську площу до "Стіни пам'яті", де відбудеться молебень за загиблими у бою.

Після молебню планується концерт.

Скріншот фото (facebook.com/Medvedko Andrii Oleksandrovych)

"Участь у Марші підтвердило Синодальне управління Військового Духовенства ПЦУ і капелани Протестантської Церкви. Оргкомітет опрацьовує питання міжконфесійної молитви із залученням усіх конфесій України. Також доповідаємо, що ветеранська громадськість з усієї України не тільки планує прибути в Київ, а і висловила бажання провести дублюючі Марші захисників України у своїх містах. Станом на 7.08.2019 проведення маршу-побратима підтверджено у Львові, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Одесі. Раді вітати цю ініціативу і закликаємо співтовариство в інших містах робити аналогічно", - написав Медведько.

Скріншот поста (facebook.com/Medvedko Andrii Oleksandrovych)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Офісі президента розповіли про альтернативне святкування Дня Незалежності.

А також розповідали про те, що у Зеленського розповіли, які заходи плануються на День Незалежності.