Очень активное пятно на Солнце снова направлено прямо на нас: чем это грозит человечеству

Область солнечных пятен, повлекшая замечательные полярные сияния в разных уголках Земли в начале мая, снова вернулась и стала активной. Это может привести к новой волне сильных магнитных бурь и вызвать зрелищные полярные сияния.

Что известно об этой области активных солнечных пятен и как это будет влиять на жителей Земли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Science alert.

Вспышки на Солнце происходят каждый день

AR 3664, ответственная за несколько вспышек класса Х, включая самый мощный за текущий солнечный цикл, вернулся из виду на обратную сторону Солнца в середине мая.

Когда 27 мая она возвращалась вокруг горизонта Солнца под новым названием AR 3697, солнечное пятно вспыхнуло еще одной мощной вспышкой класса Х, на этот раз Х 2,8.

С тех пор она выплюнула еще пять вспышек класса Х. 29 мая это была вспышка Х1,45, 31 мая - Х1,1, а 1 июня сразу две вспышки - Х1,03 и Х1,4.

Пока не было сообщений о сопутствующем выбросе корональной массы (СМЕ) - выбросе огромной массы солнечной плазмы и магнитного поля, которое создает полярное сияние при столкновении с магнитосферой Земли.

Однако это не означает, что действие AR 3697 завершено. Она излучает более слабые вспышки каждый день. 2 июня было 2 вспышки класса М - это следующий уровень после Х, в 10 раз слабее. Еще было 10 вспышек класса С - еще слабее, чем класс М.

Чем такие вспышки угрожают человечеству

Ученые предупреждают, что вероятность появления новых вспышек класса Х высока, примерно 30%. И каждая из таких вспышек может вызвать геомагнитную активность и полярные сияния.

Область солнечных пятен сейчас находится вокруг центра диска Солнца. А это значит, что любое извержение будет направлено точно в нашу сторону. Это не гарантирует активности СМЕ, но риски гораздо выше средних.

Сейчас мы приближаемся к пику 11-летнего цикла активности Солнца, а это значит, даже если AR 3697 дал нам лучший снимок, может появиться другая область солнечных пятен, которая приведет к поразительным световым шоу в следующие месяцы.

Какой прогноз по магнитным бурям

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, 4 и 5 июня нас ожидает магнитная буря красного уровня, которая достигнет мощности К-индекса 5.

Такая буря может вызвать ухудшение самочувствия, головные боли, слабость, сонливость, усталость.