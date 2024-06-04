Дуже активна пляма на Сонці знову спрямована прямо на нас: чим це загрожує людству

Область сонячних плям, яка спричинила чудові полярні сяйва в різних куточках Землі на початку травня, знову повернулася і стала активною. Це може спричинити нову хвилю сильних магнітних бур та викликати видовищні полярні сяйва.

Що відомо про цю область активних сонячних плям та як це буде впливати на жителів Землі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Science alert.

Спалахи на Сонці відбуваються щодня

AR 3664, відповідальна за кілька спалахів класу Х, включаючи найпотужніший за поточний сонячний цикл, повернувся з поля зору на зворотній бік Сонця в середині травня.

Коли 27 травня вона поверталася навколо горизонту Сонця під новою назвою AR 3697, сонячна пляма спалахнула ще одним потужним спалахом класу Х, цього разу Х 2,8.

Відтоді вона виплюнула ще п'ять спалахів класу Х. 29 травня це був спалах Х1,45, 31 травня - Х1,1, а 1 червня одразу два спалахи - Х1,03 та Х1,4.

Наразі не було повідомлень про супутній викид корональної маси (СМЕ) - викиду величезної маси сонячної плазми та магнітного поля, яке створює полярне сяйво під час зіткнення з магнітосферою Землі.

Однак це не означає, що дія AR 3697 завершена. Вона випромінює слабші спалахи щодня. 2 червня було 2 спалахи класу М - це наступний рівень після Х, у 10 разів слабший. Ще було 10 спалахів класу С - ще слабших, ніж клас М.

Чим такі спалахи загрожують людству

Вчені попереджають, що ймовірність появи нових спалахів класу Х висока, приблизно 30%. І кожен з таких спалахів може викликати геомагнітну активність та полярні сяйва.

Область сонячних плям зараз знаходиться навколо центру диска Сонця. А це означає, що будь-яке виверження будуть спрямовані точно в наш бік. Це не гарантує активності СМЕ, але ризики набагато вищі за середні.

Зараз ми наближаємося до піку 11-річного циклу активності Сонця, а це означає, навіть якщо AR 3697 дав нам найкращий знімок, може з'явитися інша область сонячних плям, яка приведе до вражаючих світлових шоу у наступні місяці.

Який прогноз по магнітних бурях

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, 4 та 5 червня нас очікує магнітна буря червоного рівня, яка досягне потужності К-індексу 5.

Така буря може викликати погіршення самопочуття, головні болі, слабкість, сонливість, відчуття втоми.