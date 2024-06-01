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Магнитные бури в июне 2024 года: в начале лета будет сильно штормить

Суббота 01 июня 2024 10:19
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Магнитные бури в июне 2024 года: в начале лета будет сильно штормить Магнитные бури в июне 2024 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Июнь начнется с мощными магнитными бурями через вспышку на Солнце класса Х 1.45. Солнечные вспышки Х-класса - это самые большие и мощные. В среднем вспышки такого уровня происходят до 10 раз в год.

Когда в июне будут магнитные бури и какие правила помогут защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Различные взрывы и вспышки на Солнце, которые происходят регулярно, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных очень быстро распространяться в пространстве, в том числе и в сторону Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури имеют свою классификацию, где К-индекс 1 - это самая слабая активность, незаметная для человека, а К-индекс-9 - мощная магнитная буря красного уровня, способная вызвать не только ухудшение самочувствия у людей, но и северные сияния и сбой в работе техники.

При бурях красного уровня (от К-индекса 5 до К-индекса 9) могут возникать проблемы с работой источников связи – вышек, спутников, радиочастот, GPRS.

Магнитные бури в июне

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня К-индекса 6 началась еще 31 мая и продержится в первый день лета, 1 июня. 2 июня магнитосфера стабилизируется и возможны незначительные геомагнитные колебания.

2-4 июня - незначительные магнитные бури

8 июня - слабая магнитная буря К-индекс 3

9 июня - умеренная магнитная буря, К-индекс 4

11 июня - умеренная магнитная буря, К-индекс 4

12 июня - слабая магнитная буря, К-индекс 3

15 июня - сильная магнитная буря, К-индекс 5-6

22-23 июня - сильная магнитная буря, К-индекс 5-6

28-30 июня - умеренная магнитная буря, К-индекс 4

Какое влияние магнитная буря оказывает на человека

Ученые и исследователи всего мира уже провели немало исследований на тему взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. И есть данные, подтверждающие влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. Люди в такие дни гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Слабость
  • Усталость
  • Сонливость днем
  • Проблемы со сном ночью
  • Головокружение
  • Нарушение концентрации
  • Туман в голове
  • Быстрая утомляемость
  • Прыжки давления
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Ухудшение настроения
  • Повышенная раздражительность
  • Агрессия
  • Обострение хронических заболеваний

Как защитить свое здоровье во время магнитных бурь

Врачи на дне магнитных бурь обычно дают общие рекомендации, которые могут уменьшить влияние и поддержать организм при дополнительной нагрузке.

Что они советуют:

  • Соблюдать нормальный график дня
  • Вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов)
  • Полноценно и регулярно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов.
  • Пить достаточно воды
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей
  • Дышать свежим воздухом - во дворе, парке, за городом
  • Проветривать помещение
  • Снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку
  • При необходимости обращаться за помощью к медикам

Раньше мы писали о том, как магнитные бури влияют на наш мозг.

А еще рассказывали, что полярное сияние в мае стало самым большим за 500 лет.

При написании материала были использованы источники: SpaceWeather, Meteoagent.

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