Магнитные бури в июне 2024 года: в начале лета будет сильно штормить

Июнь начнется с мощными магнитными бурями через вспышку на Солнце класса Х 1.45. Солнечные вспышки Х-класса - это самые большие и мощные. В среднем вспышки такого уровня происходят до 10 раз в год.

Когда в июне будут магнитные бури и какие правила помогут защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Различные взрывы и вспышки на Солнце, которые происходят регулярно, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных очень быстро распространяться в пространстве, в том числе и в сторону Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури имеют свою классификацию, где К-индекс 1 - это самая слабая активность, незаметная для человека, а К-индекс-9 - мощная магнитная буря красного уровня, способная вызвать не только ухудшение самочувствия у людей, но и северные сияния и сбой в работе техники.

При бурях красного уровня (от К-индекса 5 до К-индекса 9) могут возникать проблемы с работой источников связи – вышек, спутников, радиочастот, GPRS.

Магнитные бури в июне

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня К-индекса 6 началась еще 31 мая и продержится в первый день лета, 1 июня. 2 июня магнитосфера стабилизируется и возможны незначительные геомагнитные колебания.

2-4 июня - незначительные магнитные бури

8 июня - слабая магнитная буря К-индекс 3

9 июня - умеренная магнитная буря, К-индекс 4

11 июня - умеренная магнитная буря, К-индекс 4

12 июня - слабая магнитная буря, К-индекс 3

15 июня - сильная магнитная буря, К-индекс 5-6

22-23 июня - сильная магнитная буря, К-индекс 5-6

28-30 июня - умеренная магнитная буря, К-индекс 4

Какое влияние магнитная буря оказывает на человека

Ученые и исследователи всего мира уже провели немало исследований на тему взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. И есть данные, подтверждающие влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. Люди в такие дни гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Слабость

Усталость

Сонливость днем

Проблемы со сном ночью

Головокружение

Нарушение концентрации

Туман в голове

Быстрая утомляемость

Прыжки давления

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Ухудшение настроения

Повышенная раздражительность

Агрессия

Обострение хронических заболеваний

Как защитить свое здоровье во время магнитных бурь

Врачи на дне магнитных бурь обычно дают общие рекомендации, которые могут уменьшить влияние и поддержать организм при дополнительной нагрузке.

Что они советуют: