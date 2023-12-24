Нейрохирург объяснил, как магнитные бури влияют на наш мозг
Довольно часто люди оправдывают свои поступки магнитными бурями, которые влияют на наше поведение.
Но действительно ли магнитные бури настолько сильно влияют на нас и наш мозг, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью нейрохирурга Марка Глухенького на YouTube-канале "Здоровый разговор".
Как магнитные бури влияют на наш мозг
Принято считать, что магнитные бури оказывают сильное влияние на человеческий мозг, поведение и поступки, которые мы иногда совершаем необдуманно. Конечно, их очень удобно сбросить на бури, ведь об их влиянии всегда много разговоров.
Особенно такой прием любят использовать женщины и сбрасывать все на магнитные бури. Однако действительно ли они настолько сильно влияют на наше состояние и мозг, что затуманивают здравый смысл и портят наше физическое и ментальное состояние - может сказать нейрохирург, ведь именно он разбирается в том, как работает мозг.
"У нас есть планета земля, есть сила магнетизма, есть какие-то внешние факторы, те же магнитные бури, которые это нормальное состояние меняют. И это нормально", - говорит нейрохирург.
Но по словам врача, есть люди метеозависимые, а есть те, кто не метеозависим. И магнитные бури и Ретроградный Меркурий нарушают наш обычный гомеостаз.
Но если во время магнитных бурь у человека постоянно болит голова и он входит в состояние слабости, дело не в бурях.
"Главная боль, слабость, боль в сердце при магнитных бурях - это все фактор риска. То есть хронические проблемы или хронические заболевания в первую очередь дадут о себе знать во время магнитных бурь", - говорит нейрохирург.
Итак, не запускайте свои хронические болезни, чтобы не страдать от боли и слабости в периоды магнитных бурь и Ретроградного Меркурия, которые могут изменять наше состояние и усиливать чувство боли от хронических заболеваний, которые могут проявляться только в определенные периоды. Но у каждого из нас все индивидуально.
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