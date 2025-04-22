Жена Усика поразила элегантным образом в макси-юбке и на каблуках: стильные фото
Супруга известного украинского боксера Александра Усика Екатерина поделилась со своими фолловерами новыми стильными фото.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Какой образ выбрала жена Усика
Многодетная мама продемонстрировала стильный и элегантный образ, который легко повторить и который точно не оставит вас без внимания.
Жена Усика показала новые фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Для фотосессии Екатерина Усик выбрала изысканный комплект коричневого оттенка, состоящий из длинной юбки с разрезом сбоку и топа с объемными рукавами, создав идеальный баланс между классикой и современными модными тенденциями.
Юбка макси и топ с рукавами (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Чтобы завершить свой образ, она выбрала черные босоножки на высоком каблуке, которые подчеркнули ее стройные ноги и придали еще больше элегантности.
Екатерина Усик показала стильный образ на весну (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Стильный лук она дополнила распущенными волосами и серьгами в виде колец. От яркого макияжа супруга спортсмена отказалась, выбрав естественную красоту.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Как отреагировали в сети
Ее подписчики не остались равнодушными к новому образу и стали активно комментировать его, восхищаясь элегантностью и умением выглядеть безупречно даже в самом простом наряде, а другие просто оставили смайлики в виде сердечек или огня:
- "Катя, это просто вау!"
- "Красавица"
- "Катюша, каждое фото - просто шедевр"
- "Царица-львица-тигрица"
- "Какая ты яркая".
Жена Усика показала новые стильные фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Напомним, Екатерина Усик замужем за известным боксером Александром Усиком.
Пара познакомилась еще в школе, долгое время встречалась, расходилась и сходилась. В 2009 году в Крыму они поженились.
Вместе супруги воспитывают четырех детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и Марию, которой несколько месяцев назад исполнился 1 годик.
Во время войны дети живут на две страны: сыновья на время переехали в Испанию, а дочки остались в Украине.
Как рассказала в интервью Славе Демину Екатерина, они приняли решение вывезти мальчиков в Испанию с родителями Екатерины после начала полномасштабного вторжения. Старшая дочь Усиков Лиза отказалась жить за границей. Она осталась с мамой и папой, а затем у Усиков еще родилась младшая дочь Мария.
Сыновья Усиков впервые за долгое время приехали в Украину перед Пасхой, где встретились с младшей сестричкой.
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