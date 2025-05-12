Жена Усика показала фото из архива: нежные моменты с детьми и во время беременности

Жена Александра Усика Екатерина поделилась трогательными архивными фотографиями своих детей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Как известно, вчера во всем мире отмечали День матери. В связи с этим супруга боксера опубликовала в блоге несколько архивных снимков своих детей.
Екатерина Усик с сыном (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
На одном из них она показала, как выглядела во время последней беременности. Она позировала в голубых джинсах и белом топе с заметно округлившимся животиком.
Екатерина Усик показала архивные фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
На других фото можно увидеть ее старших детей: Елизавету, Кирилла и Михаила. На некоторых снимках они изображены с мамой, а на других во время путешествий.
Дети Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Фолловеры Екатерины Усик тут же принялись комментировать ее новый пост. Многие написали, что она "лучшая мама" и "супермама".
Напомним, легендарный боксер Александр Усик уже более 15 лет женат на Екатерине. Пара знакома еще со школьных лет - сначала их связывала дружба, впоследствии переросшая в романтические отношения. Свадьбу они сыграли в 2009 году в Симферополе.
До аннексии Крыма семья жила на полуострове, но после 2014 года переехала в Киевскую область.
У супругов четверо детей: 15-летняя Елизавета, 12-летний Кирилл, 10-летний Михаил и маленькая Мария, которой исполнился год.
Екатерина активно поддерживает мужа, сопровождая его на боях и официальных мероприятиях по всему миру. В интервью Славе Демину она объяснила, почему для Усика важно, чтобы она была рядом.
Кроме того, супруги занимаются благотворительностью.
В своем блоге жена чемпиона делится личными фото, где изображены семейные моменты и стильные образы. После рождения четвертого ребенка Екатерина быстро вернулась в форму и продолжает демонстрировать элегантность в фотосессиях.
Екатерина Усик с младшей дочерью Марией (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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