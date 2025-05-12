Дружина Усика показала фото з архіву: ніжні моменти з дітьми та під час вагітності

Як відомо, вчора в усьому світі відзначали День матері. У зв'язку з цим дружина боксера опублікувала у блозі кілька архівних світлин своїх дітей.



Катерина Усик із сином (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На одному з них вона показала, який вигляд мала під час останньої вагітності. Вона позувала в блакитних джинсах і білому топі з помітно кругленьким животиком.



Катерина Усик показала архівні фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На інших фото можна побачити її старших дітей: Єлизавету, Кирила і Михайла. На деяких знімках вони зображені з мамою, а на інших під час подорожей.

Діти Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Фоловери Катерини Усик тут же почали коментувати її новий пост. Багато хто написав, що вона "найкраща мама" і "супермама".

Нагадаємо, легендарний боксер Олександр Усик уже понад 15 років одружений з Катериною. Пара знайома ще зі шкільних років - спочатку їх пов'язувала дружба, яка згодом переросла в романтичні стосунки. Весілля вони зіграли у 2009 році в Сімферополі.

До анексії Криму сім'я жила на півострові, але після 2014 року переїхала до Київської області.

У подружжя четверо дітей: 15-річна Єлизавета, 12-річний Кирило, 10-річний Михайло і маленька Марія, якій виповнився рік.

Катерина активно підтримує чоловіка, супроводжуючи його на боях і офіційних заходах по всьому світу. В інтерв'ю Славі Дьоміну вона пояснила, чому для Усика важливо, щоб вона була поруч.

Крім того, подружжя займається благодійністю.

У своєму блозі дружина чемпіона ділиться особистими фото, де зображені сімейні моменти та стильні образи. Після народження четвертої дитини Катерина швидко повернулася у форму і продовжує демонструвати елегантність у фотосесіях.



Катерина Усик з молодшою донькою Марією (фото: instagram.com/usyk_kate1505)