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Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочери

Понедельник 20 января 2025 09:24
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Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочери Алексей Завгородний (фото: instagram.com/positiff)
Автор: Любовь Блажко

Алексей Завгородний, он же Позитив, растрогал сеть теплыми семейными фото после того, как впервые стал отцом.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста пишет об этом подробнее.

Позитив показал дочь дочь

Соответствующая публикация появилась в его блоге, и на серии кадров можно увидеть первые дни родительства звездных супругов. На фото можно также увидеть, как малышка спит рядом с отцом, или как тот гуляет с ней на свежем воздухе или убаюкивает дома. На других снимках появилась и избранница певца, танцовщица Юлия Сахневич.

Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочериПозитив показал дочь (фото: instagram.com/positiff)Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочериПозитив показал дочь (фото: instagram.com/positiff)Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочериПозитив показал дочь (фото: instagram.com/positiff)

Пара, как известно, назвала дочь Марией, и теперь семья наслаждается совместным временем. Еще Алексей также показывает блюда, которые готовит для своей возлюбленной в то время, пока она занята материнством.

Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочериСемья Позитива (фото: instagram.com/positiff)Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочериСемья Позитива (фото: instagram.com/positiff)Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочериСемья Позитива (фото: instagram.com/positiff)

Реакция сети

Коллеги и поклонники радуются вместе с семьей и оставляют под постом кучу приятных слов. Вот некоторые из них:

  • "Счастье!"
  • "Как тебе идет быть папой!"
  • "Кайфуйте!"
  • "Какие вы красивые, берегите свою семью!"
  • "Здоровья маленькой мышке!"

Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочериПозитив (фото: instagram.com/positiff)Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочериСемья Позитива (фото: instagram.com/positiff)

Что известно об отношениях Позитива и Юлии Сахневич

О пополнении в семье они рассказали накануне - 15 января. Однако на самом деле их дочь родилась раньше, но новость звезды объявили в сети уже после того, как стали родителями.

О беременности пара рассказала в ноябре прошлого года. А весной исполнитель впервые публично признался Сахневич в чувствах. Впоследствии СМИ сообщили о том, что влюбленные уже около года в официальном браке, но не спешили делиться такой новостью с фанами.

Позитив, который стал отцом, показал трогательные фото новорожденной дочериСемья Позитива (фото: instagram.com/positiff)

Юлия и Алексей сблизились во время участия в проекте "Танцы со звездами" в 2020 году. Тогда сплетничали о том, что между ними роман. Однако артист отрицал такие утверждения, поскольку на тот момент был в браке с дизайнером Анной Андрийчук.

Позже стало известно об их разводе, и после этого Завгородний намекнул, что в его жизни появились новые отношения.

Ранее Позитив признался, хотел ли бы, чтобы Дорофеева стала крестной мамой его ребенка.

Тем временем Дорофеева похвасталась идеальной фигурой и стройными ногами в дерзком образе.

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