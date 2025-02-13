Жена Позитива поразила честными фото через месяц после родов: уже скинула 12 кг!

Так, Сахневич показала в Stories, что она уже начала приводить себя в порядок с помощью домашних тренировок.

"Начинаю давать нагрузку организму. Пока что впечатление, что я никогда не занималась, сложновато", - отметила она.



Юлия Сахневич вернулась к тренировкам после родов (скриншот)

"Растяжка так себе. Ощущение как будто сугробы проржавели", - написала она.



Юлия Сахневич вернулась к спорту (скриншот)

Также она показала, как выглядел ее живот за 2 дня до родов и через месяц после них.



Жена Позитива показала фигуру после родов (скриншот)

"Стесняюсь сейчас состояния тела и кожи, но оставлю на память про свой старт возвращения в форму", - отметила танцовщица.

Сахневич рассказала, что она уже сбросила 12 килограммов через месяц после родов.



Жена Позитива показала честные фото своей фигуры после родов (скриншот)

"И чтобы мотивацией было не лениться! Даже когда не высыпаешься", - написала она.



Сахневич вернулась к тренировкам после родов (скриншот)

Что известно про отношения Юлии Сахневич и Позитива

Пару начали подозревать в романтических отношениях еще в 2020 году, когда они участвовали в проекте "Танці з зірками". Однако тогда Позитив был женат на владельце бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней и категорически отрицал любые романтические связи с Сахневич.

В 2021 году Позитив развелся, а в 2022 году намекнул, что его сердце снова занято. Однако тогда он не рассказывал, кто именно его вторая половинка.

Только весной 2024 года артист публично признался Юлии Сахневич в любви, и вскоре стало известно, что пара уже давно живет вместе, более того официально оформила отношения.

В ноябре 2024 года они объявили, что ждут первенца. Однако пол ребенка, как и гендер-пати, Позитив и Сахневич не афишировали в сети.

27 декабря 2024 года родилась их дочь. Впрочем, пара не сразу объявила об этом в сети, а держала интригу около двух недель.

Новорожденную назвали Марией. Молодой отец уже успел похвастаться первыми фото дочери в сети.



Семья Позитива (фото: instagram.com/positiff)