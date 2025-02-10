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Потап намекнул на неискренность Позитива: "Ты же свой, родной, а что я слышу?"

Понедельник 10 февраля 2025 15:45
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Потап намекнул на неискренность Позитива: "Ты же свой, родной, а что я слышу?" Потап и Позитив (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Рэпер-беглец Потап, который недавно всколыхнул сеть своим трехчасовым интервью российскому журналисту Юрию Дудю, неожиданно заговорил о теплых отношениях и дружбе с Позитивом, а также намекнул на неискренность коллеги.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для YouTube-канала "вДудь".

Потап уверяет, что после начала большой войны несколько раз общался с Позитивом. Более того, они имели личные встречи в Киеве.

Впрочем, продюсер удивлен, что его близкий человек - именно так он называет Алексея Завгороднего - в общении с журналистами подает не совсем правдивую информацию.Потап намекнул на неискренность Позитива: &quot;Ты же свой, родной, а что я слышу?&quot;Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Не секрет, что бывший солист группы "Время и Стекло" неоднократно заявлял в интервью, что не поддерживает никаких отношений с Потапом.

"А я говорил с Позитивом по телефону несколько раз, а потом в Киеве несколько раз мы садились и говорили на эту тему. Он очень хороший мой друг, очень близкий мне человек. И вот я ему говорил: "Леша, ну я стою на аукционе и кричу, что нужно помогать Украине, собираю деньги на помощь, а ты в этот момент говоришь вот это в интервью?". А он на это ответил: "Это не я - это журналисты, все это перекрутили", - поделился певец.

Потап утверждает, что Позитив тяжело переживает не только из-за своих слов, но и из-за их расставания.Потап намекнул на неискренность Позитива: &quot;Ты же свой, родной, а что я слышу?&quot;Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Он признает, что между ними были определенные разногласия, но добавляет, что после нескольких встреч и разговоров им удалось найти общий язык и достичь взаимопонимания.

"Позитив очень сложно переживает всю эту ситуацию, он очень сложно переживает расставание со мной. Я говорил: "Ну ладно, пусть другие артисты говорят что угодно обо мне, но ты - свой, мой, родной, и что я слышу? На что он ответил: "А что я должен говорить?", - рассказал исполнитель.

Таким образом рэпер подчеркнул, что несмотря на все споры, их дружба с Завгородним осталась нерушимой.

Что Позитив говорил о Потапе

Ранее Позитив и Потап выступали вместе в составе украинской группы Mozgi.

После начала полномасштабной войны бывший участник "Время и стекло" обратился к продюсеру с призывом вернуться в Украину из Испании, куда он уехал вместе с Каменских за несколько дней до 24 февраля 2022 года.

Впоследствии Завгородний неоднократно критиковал Потапа, называя его новые творческие проекты неинтересными. Он также высказывал негативное мнение относительно карьеры Каменских.Потап намекнул на неискренность Позитива: &quot;Ты же свой, родной, а что я слышу?&quot;Позитив (фото: instagram.com/positiff)

В марте 2023 года Позитив признался, что их дружба с Потапом пострадала из-за разницы взглядов, хотя он надеялся, что они останутся близкими друзьями.

В феврале 2024 года Алексей заявил, что больше не поддерживает связь ни с Потапом, ни с его женой.

К слову, ранее Потап впервые рассказал, как уехал из Украины во время войны.

Также он рассказал Дудю о Зеленском.

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Потап Позитив Новости шоу-бизнеса Алексей Завгородний
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