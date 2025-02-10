Потап намекнул на неискренность Позитива: "Ты же свой, родной, а что я слышу?"

Рэпер-беглец Потап, который недавно всколыхнул сеть своим трехчасовым интервью российскому журналисту Юрию Дудю, неожиданно заговорил о теплых отношениях и дружбе с Позитивом, а также намекнул на неискренность коллеги.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для YouTube-канала "вДудь".

Потап уверяет, что после начала большой войны несколько раз общался с Позитивом. Более того, они имели личные встречи в Киеве.

Впрочем, продюсер удивлен, что его близкий человек - именно так он называет Алексея Завгороднего - в общении с журналистами подает не совсем правдивую информацию. Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Не секрет, что бывший солист группы "Время и Стекло" неоднократно заявлял в интервью, что не поддерживает никаких отношений с Потапом.

"А я говорил с Позитивом по телефону несколько раз, а потом в Киеве несколько раз мы садились и говорили на эту тему. Он очень хороший мой друг, очень близкий мне человек. И вот я ему говорил: "Леша, ну я стою на аукционе и кричу, что нужно помогать Украине, собираю деньги на помощь, а ты в этот момент говоришь вот это в интервью?". А он на это ответил: "Это не я - это журналисты, все это перекрутили", - поделился певец.

Потап утверждает, что Позитив тяжело переживает не только из-за своих слов, но и из-за их расставания. Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Он признает, что между ними были определенные разногласия, но добавляет, что после нескольких встреч и разговоров им удалось найти общий язык и достичь взаимопонимания.

"Позитив очень сложно переживает всю эту ситуацию, он очень сложно переживает расставание со мной. Я говорил: "Ну ладно, пусть другие артисты говорят что угодно обо мне, но ты - свой, мой, родной, и что я слышу? На что он ответил: "А что я должен говорить?", - рассказал исполнитель.

Таким образом рэпер подчеркнул, что несмотря на все споры, их дружба с Завгородним осталась нерушимой.

Что Позитив говорил о Потапе

Ранее Позитив и Потап выступали вместе в составе украинской группы Mozgi.

После начала полномасштабной войны бывший участник "Время и стекло" обратился к продюсеру с призывом вернуться в Украину из Испании, куда он уехал вместе с Каменских за несколько дней до 24 февраля 2022 года.

Впоследствии Завгородний неоднократно критиковал Потапа, называя его новые творческие проекты неинтересными. Он также высказывал негативное мнение относительно карьеры Каменских. Позитив (фото: instagram.com/positiff)

В марте 2023 года Позитив признался, что их дружба с Потапом пострадала из-за разницы взглядов, хотя он надеялся, что они останутся близкими друзьями.

В феврале 2024 года Алексей заявил, что больше не поддерживает связь ни с Потапом, ни с его женой.