Ефросинина впервые за долгое время показалась с двумя детьми: семейные фото на фоне Эйфелевой башни
Известная ведущая Маша Ефросинина поделилась трогательными семейными кадрами с Парижа, где позировала вместе с дочерью и сыном на фоне Эйфелевой башни.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей.
На днях телеведущая отпраздновала свой день рождения в кругу самых близких - 10-летнего сына Александра и 21-летней дочери Наны.
"Свой новый год я встретила именно так, как мечтала", - подписала она серию фото с детьми.
На снимках Ефросинина позирует в длинном платье коричневого цвета от украинского бренда Di Stavnitser и черных босоножках на высоких каблуках. Свой образ она дополнила легким макияжем и волосами, собранными в хвост.
Маша Ефросинина в Париже (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
На одном из фото можно увидеть ее детей. Телеведущая держит за одну руку сына, а за вторую - дочь. Правда, этот снимок сделан со спины, очевидно из-за того, что Нана не любит публичности.
Маша Ефросинина с детьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
На других фото она позирует с сыном Александром на фоне Эйфелевой башни.
Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Как отреагировали в сети
Фолловеры Ефросининой тут же принялись комментировать стильную фотосессию:
- "Безумная женщина, продолжай сиять и жить ту жизнь, которая наполняет и делает тебя тобой"
- "Чтобы не было, нельзя отказываться от мечт. Как хорошо, что еще одна свершилась"
- "Шикарные фото"
- "Роскошная женщина"
- "Какие классные фото, особенно с сыном, на фоне башни".
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, телеведущая более 20 лет замужем за Тимуром Хромаевым. После начала полномасштабного вторжения он встал на защиту Украины.
Старшая дочь супругов Нана живет и учится за границей, однако часто приезжает в Украину. В феврале девушке исполнился 21 год. Она объясняла, что не разрешает своей маме "постить" фото с ней, так как не хочет, чтобы на нее смотрели на улицах и обсуждали.
Дочь Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
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