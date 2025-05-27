Ефросинина впервые за долгое время показалась с двумя детьми: семейные фото на фоне Эйфелевой башни

Известная ведущая Маша Ефросинина поделилась трогательными семейными кадрами с Парижа, где позировала вместе с дочерью и сыном на фоне Эйфелевой башни.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущей.

На днях телеведущая отпраздновала свой день рождения в кругу самых близких - 10-летнего сына Александра и 21-летней дочери Наны.

"Свой новый год я встретила именно так, как мечтала", - подписала она серию фото с детьми.

На снимках Ефросинина позирует в длинном платье коричневого цвета от украинского бренда Di Stavnitser и черных босоножках на высоких каблуках. Свой образ она дополнила легким макияжем и волосами, собранными в хвост.

Маша Ефросинина в Париже (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На одном из фото можно увидеть ее детей. Телеведущая держит за одну руку сына, а за вторую - дочь. Правда, этот снимок сделан со спины, очевидно из-за того, что Нана не любит публичности.

Маша Ефросинина с детьми (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

На других фото она позирует с сыном Александром на фоне Эйфелевой башни.

Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Ефросининой тут же принялись комментировать стильную фотосессию:

"Безумная женщина, продолжай сиять и жить ту жизнь, которая наполняет и делает тебя тобой"

"Чтобы не было, нельзя отказываться от мечт. Как хорошо, что еще одна свершилась"

"Шикарные фото"

"Роскошная женщина"

"Какие классные фото, особенно с сыном, на фоне башни".

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, телеведущая более 20 лет замужем за Тимуром Хромаевым. После начала полномасштабного вторжения он встал на защиту Украины.

Старшая дочь супругов Нана живет и учится за границей, однако часто приезжает в Украину. В феврале девушке исполнился 21 год. Она объясняла, что не разрешает своей маме "постить" фото с ней, так как не хочет, чтобы на нее смотрели на улицах и обсуждали.

Дочь Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)