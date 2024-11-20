Молодая жена Остапчука удивила смелым танцем на последнем месяце беременности (видео)

Сначала блогерша показала в Stories, что они с мужем разрисовывают живот маркерами.

"Вова уговорил меня снять один кринж. Даже купил для этого маркеры", - отметила Полтавская.

Затем выяснилось, что супруги решили повторить вирусный ролик из TikTok и Instagram. На животе они нарисовали милую рожицу с улыбкой, а на пояс блогерша одела пуховик. Верхнюю часть туловища и голову она закрыла черным свитером. Таким образом получился забавный человечек с шапкой, который танцует - результат можно посмотреть на видео.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Остапчука и Полтавской тут же принялись комментировать оригинальное видео:

"Видно, что у людей с чувством юмора все в порядке"

"Хочу забеременеть ради этого ролика"

"Круто. Интересная идея"

"Это топ"

"Лучший танец в этом стиле"

"Это поджег"

"Ну это разрыв"

"Хорошо, что вы согласились на это".

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)

Что известно о личной жизни Владимира Остапчука

Владимир Остапчук до отношений с Екатериной, уже дважды был женат. В браке с Еленой Войченко он прожил с 2007 по 2020 год. У них есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Сейчас дети шоумена проживают с матерью в Канаде.

В 2020 году - всего через несколько месяцев после развода - он снова женился. На этот раз его избранницей стала нотариус Кристина Горняк. Пара сыграла пышную свадьбу и начала строить дом под Киевом, однако в 2022 году стало известно, что они разошлись. Причину развода ни Кристина, ни Владимир не озвучивали.

Почти сразу после расставания со второй женой Остапчук встретил Полтавскую. Девушка, которая моложе его на 16 лет, помогла восстановить его аккаунт в Instagram.

Как призналась позже девушка, она не планировала строить серйозных отношений, но Остапчук был настойчивым.

Сейчас пара в ожидании первого совместного ребенка. Летом они устроили гендер-пати, на которой узнали пол - у них будет мальчик.

Также они уже рассекретили имя малыша.

Остапчук с 3-й женой (фото: instagram.com/poka.tya)