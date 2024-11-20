Молода дружина Остапчука здивувала сміливим танцем на останньому місяці вагітності (відео)

Дружина телеведучого та шоумена Володимира Остапчука, блогерка та підприємиця Катерина Полтавська, яка нещодавно показала пологовий будинок, у якому народжуватиме, повторила незвичний танець із вагітним животом.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram 24-річної дівчини.
Спочатку блогерка показала у Stories, що вони з чоловіком розмальовують живіт маркерами.
"Вова вмовив мене зняти один крінж. Навіть купив для цього маркери", - зазначила Полтавська.
Потім з'ясувалося, що подружжя вирішило повторити вірусний ролик з TikTok та Instagram. На животі вони намалювали милу обличчя з усмішкою, а на пояс блогерка одягла пуховик. Верхню частину тулуба та голову вона закрила чорним светром. Таким чином вийшов забавний чоловічок із шапкою, який танцює - результат можна подивитися на відео.
Фоловери Остапчука та Полтавської відразу почали коментувати оригінальне відео:
Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)
Володимир Остапчук до стосунків із Катериною, вже двічі був одружений. У шлюбі з Оленою Войченко він прожив з 2007 по 2020 рік. У них є двоє дітей: дочка Емілія та син Еван-Олександр. Наразі діти шоумена проживають із матір'ю в Канаді.
У 2020 році - всього через кілька місяців після розлучення - він знову одружився. На цей раз його обраницею стала нотаріус Христина Горняк. Пара зіграла пишне весілля і почала будувати будинок під Києвом, проте у 2022 році стало відомо, що вони розійшлися. Причину розлучення ані Христина, ані Володимир не озвучували.
Майже одразу після розставання з другою дружиною Остапчук зустрів Полтавську. Дівчина, яка молодша за нього на 16 років, допомогла відновити його обліковий запис у Instagram.
Як зізналася згодом дівчина, вона не планувала будувати серйозних стосунків, але Остапчук був наполегливим.
Зараз пара в очікуванні першої спільної дитини. Влітку вони влаштували гендер-паті, на якій дізналися стать - у них буде хлопчик.
Також вони вже розсекретили ім'я малюка.
Остапчук із 3-ю дружиною (фото: instagram.com/poka.tya)
Раніше стало відомо, що Позитив та Юлія Сахневич уперше стануть батьками.
Також обраниця Остапчука пояснила, чому погодилася на зміну прізвища.