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Макс Чмерковский в третий раз станет отцом: трогательная реакция хореографа на новость (видео)

Вторник 06 февраля 2024 15:58
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Макс Чмерковский в третий раз станет отцом: трогательная реакция хореографа на новость (видео) Макс Чмерковский с супругой (фото: instagram.com/maksimc)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский хореограф и главный герой первого сезона реалити-шоу "Холостяк" Максим Чмерковский станет многодетным отцом! Его жена Пета Маргатройд беременна третьим ребенком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт танцовщика.

Макс Чмерковский снова станет отцом

Радостную новость любимая знаменитости сообщила ему по видеосвязи.

Она всячески намекала мужу на беременность: говорила, что плохо себя чувствует, что ее тошнит, ела соленые огурцы и показала две бутылочки со смесью.

Сначала хореограф растерялся и не понял, о чем говорит жена, ведь всего четыре месяца назад у них родился второй сын.

Макс Чмерковский в третий раз станет отцом: трогательная реакция хореографа на новость (видео)

Макс Чмерковский с сыном Рио (фото: instagram.com/maksimc)

Однако позже Макс догадался, что Пета снова беременна, и изрядно обрадовался этому.

"У нас будет ребенок. Да, мы знаем... у нас только родился малыш! Это было очень неожиданно (через 4 месяца после рождения Рио), но мы очень счастливы и готовы вскоре стать семьей из 5 человек!", - поделилась с поклонниками Маргатройд.

"После всего, через что мы прошли с выкидышами и ЭКО, мы чрезвычайно счастливы и знаем, что нам очень повезло, что это чудо произошло с нами", - добавила она.

Напомним, Макс и Пета поженились в 2017 году. Супруги воспитывают двух сыновей - 7-летнего Шая и 7-месячного Рио.

Макс Чмерковский в третий раз станет отцом: трогательная реакция хореографа на новость (видео)

Макс Чмерковский с женой и детьми (фото: instagram.com/maksimc)

Недавно Макс Барских шокировал подробности своего детства.

Также Виктор Павлик показался со своей 83-летней мамой, на которую похож, как две капли воды.

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