"Холостяк" Макс Михайлюк поделился радостным известием: будет пополнение
Самый милый и очень вежливый "Холостяк" Макс Михайлюк поделился радостной новостью о пополнении в семье. Это уже будет второй ребенок пилота от жены модели.
РБК-Украина (проект Styler), опираясь на радостный пост Михайлюка в социальной сети Instagram, рассказывает о пополнении в его семье.
Макс Михайлюк ждет второго ребенка
Известный пилот Макс Михайлюк обнародовал в своем профиле Instagram фотографию с женой Дашей Хлыстун и с двумя положительными тестами на беременность.
Бывший "Холостяк" решил не расписывать масштабы своего семейного счастья, а наоборот, высказался в своем сообщении просто и лаконично.
"Чудеса требуют немного времени", - подписал фотографию Максим.
А вот самая молодая мама написала немного по-другому.
"+1 в семью Михайлюк", - подписала фото жена пилота.
Макс Михайлюк в роли отца
Стоит напомнить, что у Макса уже есть дочка, которую он невероятно любит, ведь этот ребенок был долгожданным и желанным.
Маленькая Ариана часто светится в профиле Михайлюка, поскольку он ее очень любит и при возможности проводит с ней все свободное время. А сама малышка - настоящая папина дочь, это подмечает даже жена пилота в комментариях.
В роли заботливого отца Михайлюка уже привычно видеть. Остается лишь дождаться, когда молодые родители обнародуют пол будущего ребенка и порадоваться за них еще сильнее.
Рожать детей во время войны - очень героически, но и одновременно рискованно. Однако жизнь продолжается и нельзя ее откладывать на потом.
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