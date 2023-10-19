"Холостяк" Макс Михайлюк поделился радостным известием: будет пополнение

Самый милый и очень вежливый "Холостяк" Макс Михайлюк поделился радостной новостью о пополнении в семье. Это уже будет второй ребенок пилота от жены модели.

РБК-Украина (проект Styler), опираясь на радостный пост Михайлюка в социальной сети Instagram , рассказывает о пополнении в его семье.

Макс Михайлюк ждет второго ребенка

Известный пилот Макс Михайлюк обнародовал в своем профиле Instagram фотографию с женой Дашей Хлыстун и с двумя положительными тестами на беременность.

Бывший "Холостяк" решил не расписывать масштабы своего семейного счастья, а наоборот, высказался в своем сообщении просто и лаконично.

"Чудеса требуют немного времени", - подписал фотографию Максим.

А вот самая молодая мама написала немного по-другому.

"+1 в семью Михайлюк", - подписала фото жена пилота.

Макс Михайлюк в роли отца

Стоит напомнить, что у Макса уже есть дочка, которую он невероятно любит, ведь этот ребенок был долгожданным и желанным.

Маленькая Ариана часто светится в профиле Михайлюка, поскольку он ее очень любит и при возможности проводит с ней все свободное время. А сама малышка - настоящая папина дочь, это подмечает даже жена пилота в комментариях.

В роли заботливого отца Михайлюка уже привычно видеть. Остается лишь дождаться, когда молодые родители обнародуют пол будущего ребенка и порадоваться за них еще сильнее.

Рожать детей во время войны - очень героически, но и одновременно рискованно. Однако жизнь продолжается и нельзя ее откладывать на потом.