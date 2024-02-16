Актер Войтенко после скандального развода женится во второй раз: история знакомства звезды с невестой

В День всех влюбленных известный украинский актер Константин Войтенко сделал предложение своей возлюбленной! На предложение руки и сердца девушка, конечно, ответила заветным "Да!". Артист рассказал, как они познакомились.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Нового канала.

История любви актера с невестой

По словам знаменитости, он со своей избранницей познакомился в начале полномасштабной войны, когда Константин активно занимался волонтерской деятельностью.

"И вот пришел очередной запрос на бронежилет. Должен был оставить его у знакомых, чтобы те передали военному. Когда приехал отдавать броник, дверь мне открыла Натали. Она буквально на двое суток приехала из Польши, чтобы найти кошку, которая потерялась", - вспомнил Войтенко.

"С Натали уже были знакомы, но я вообще не ожидал ее увидеть. Мы обнялись, и эти объятия получились такими необычными и удивительными, что все сразу стало понятно. На следующий день Натали прислала мне фото с кошкой, которую ей таки удалось найти", - продолжил артист.

Костя Войтенко с невестой (фото: пресс-служба Нового канала)

После этого, говорит он, девушка снова отправилась в Польшу и между ними завязалась переписка.

Через месяц она вернулась с сыном в Украину, и пара уже не расходилась. Каждый день виделась, а потом начала жить вместе.

Костя Войтенко с невестой и детьми (фото: пресс-служба Нового канала)

Костя уже был в браке. От первой жены у него есть 6-летняя дочь Эмилия.

"Интересный факт: я был уверен, что больше никогда не женюсь. И не скрывал от Натальи. Мы с ней разговаривали об этом еще в начале нашего общения. Но настоящие чувства делают чудеса!", - делится актер.

Костя Войтенко с невестой (фото: пресс-служба Нового канала)

"Я никогда не испытывал такой любви к кому-то и чтобы так любили меня. Поэтому убеждение, что останусь холостым, разрушилось довольно быстро", - признался Войтенко.

Напомним, в сентябре прошлого года бывшая жена звезды "Домика на счастье", хореограф Валентина Маринина, объявила о разводе с Войтенко, и назвала причины.

Она заявила, что в их отношениях было физическое и психологическое насилие, а также газлайтинг и угрозы.

Сперва актер никак не реагировал на заявления танцовщицы, однако потом сказал, что это клевета и попытки его публично уничтожить.